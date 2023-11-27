Bilişim ve Dijital Dönüşüm | Bilim ve Ötesi

Bu bölümde Prof. Dr. Gökhan Silahtaroğlu ile büyük veri ve önemi konuşuldu.

Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Prof. Dr. Gökhan Silahtaroğlu konuk oldu. konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

01:37 Bilişim ve Dijital Dönüşüm

10:34 Bilgisayarlar tarih boyunca nasıl evrim geçirdi?

18:06 Günlük hayatta kullandığımız dijital cihazların teknolojik arka planlarında neler var?

27:28 Büyük veri nedir ve neden önemlidir?

42:05 İnternet üzerindeki güvenliğimizi nasıl sağlarız?

46:47 Sosyal medya platformlarında veri gizliliğimizi korumak için neler yapabiliriz?