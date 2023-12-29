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Robot ve Robotik Nedir? | Bilim ve Ötesi 29 Aralık 2023 22. Bölüm
İlaç Sanayi ve Sağlık Sektörüne Etkisi | Bilim ve Ötesi 15 Aralık 2023 21. Bölüm
Nesnelerin İnterneti ve Dijital Dönüşüm | Bilim ve Ötesi 01 Aralık 2023 20. Bölüm
Bilişim ve Dijital Dönüşüm | Bilim ve Ötesi 27 Kasım 2023 19. Bölüm
Gündelik Hayatımızda Bilim ve Felsefe | Bilim Ve Ötesi 17 Kasım 2023 18. Bölüm
Kablosuz Haberleşmenin Gelişim Süreci | Bilim ve Ötesi 10 Kasım 2023 17. Bölüm
Genetik Çalışmaları Geleceğimizi Nasıl Etkileyecek? | Bilim ve Ötesi 03 Kasım 2023 16. Bölüm
Türkiye'nin Savunma Sanayiindeki Atılımları | Bilim ve Ötesi 27 Ekim 2023 15. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Yolculuğu I Bilim ve Ötesi 19 Ekim 2023 14. Bölüm
Küresel Isınma | Bilim ve Ötesi 13 Ekim 2023 13. Bölüm
Akıllı Cihazlar ve Siber Güvenlik | Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 12. Bölüm
Matematik ve Dijital Dünya | Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 11. Bölüm
Matematik ve Dünya Üzerindeki Etkileri I Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 10. Bölüm
Evren ve Fizik | Bilim ve Ötesi 14 Temmuz 2023 9. Bölüm
Türkiye'nin Petrol Rezervi Keşifleri I Bilim ve Ötesi 11 Temmuz 2023 8. Bölüm
Enerji Geleceğimiz ve Akkuyu Nükleer Santrali | Bilim ve Ötesi 29 Haziran 2023 7. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Atılımları | Bilim ve Ötesi 14 Haziran 2023 6. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 5. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri | Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 4. Bölüm
Türkiye'nin Teknolojik Hamlelerinde Gizemli Ölümler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 3. Bölüm
Cumhuriyet Döneminde Engellenen Teknolojik Hamleler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 2. Bölüm
Milli Teknoloji Hamlesi ve Teknofest I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 1. Bölüm

Robot ve Robotik Nedir? | Bilim ve Ötesi

Bu bölümde Dr. Onur Kardeş ile robotik teknolojilerin faydaları konuşuldu.

Robot ve robotik nedir? Robotlardan beklentilerimiz neler? Robotik hangi sektörlerde uygulanıyor? Robotik teknoloji hangi bilimsel gelişmelerden faydalanıyor? Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Dr. Onur Kardeş konuk oldu.

Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

03:30 Robot ve robotik nedir?

07:00 Robotlardan beklentilerimiz neler?

10:30 Robotik hangi sektörlerde uygulanıyor?

16:30 Robotik teknoloji hangi bilimsel gelişmelerden faydalanıyor?

18:45 Robotların fiziksel aktiviteleri nasıl gerçekleşiyor?

21:00 Biyonik robot nedir?

22:45 Robotlar insanların yerine geçer mi?

26:00 Robotların güvenliği ve bakım süreci

28:30 Robotik alanındaki gelişmeler insanlığı nasıl etkileyecek?

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