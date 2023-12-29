Robot ve Robotik Nedir? | Bilim ve Ötesi

Bu bölümde Dr. Onur Kardeş ile robotik teknolojilerin faydaları konuşuldu.

Robot ve robotik nedir? Robotlardan beklentilerimiz neler? Robotik hangi sektörlerde uygulanıyor? Robotik teknoloji hangi bilimsel gelişmelerden faydalanıyor? Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Dr. Onur Kardeş konuk oldu.

Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

03:30 Robot ve robotik nedir?

07:00 Robotlardan beklentilerimiz neler?

10:30 Robotik hangi sektörlerde uygulanıyor?

16:30 Robotik teknoloji hangi bilimsel gelişmelerden faydalanıyor?

18:45 Robotların fiziksel aktiviteleri nasıl gerçekleşiyor?

21:00 Biyonik robot nedir?

22:45 Robotlar insanların yerine geçer mi?

26:00 Robotların güvenliği ve bakım süreci

28:30 Robotik alanındaki gelişmeler insanlığı nasıl etkileyecek?