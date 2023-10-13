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Küresel Isınma | Bilim ve Ötesi 13 Ekim 2023 13. Bölüm
Akıllı Cihazlar ve Siber Güvenlik | Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 12. Bölüm
Matematik ve Dijital Dünya | Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 11. Bölüm
Matematik ve Dünya Üzerindeki Etkileri I Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 10. Bölüm
Evren ve Fizik | Bilim ve Ötesi 14 Temmuz 2023 9. Bölüm
Türkiye'nin Petrol Rezervi Keşifleri I Bilim ve Ötesi 11 Temmuz 2023 8. Bölüm
Enerji Geleceğimiz ve Akkuyu Nükleer Santrali | Bilim ve Ötesi 29 Haziran 2023 7. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Atılımları | Bilim ve Ötesi 14 Haziran 2023 6. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 5. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri | Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 4. Bölüm
Türkiye'nin Teknolojik Hamlelerinde Gizemli Ölümler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 3. Bölüm
Cumhuriyet Döneminde Engellenen Teknolojik Hamleler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 2. Bölüm
Milli Teknoloji Hamlesi ve Teknofest I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 1. Bölüm

Küresel Isınma | Bilim ve Ötesi

Bu bölümde Haliç Üniversitesi öğretim görevlisi Ahmet Köse ile küresel ısınma konuşuldu.

İklim değişikliği nedir? Şehir ısı adası nedir ve etkileri nelerdir? Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Haliç Üniversitesi öğretim görevlisi Ahmet Köse konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi 13. bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

00:30 İklim değişikliği nedir?

04:30 Dünyada yağış miktarında bir azalma var mı?

12:30 Hava tahminleri hangi teknolojiyle elde ediliyor?

21:00 Hava durumu sağlıklı şekilde kaç gün öncesine kadar tahmin edilebilir?

25:30 Afrika sıcak hava dalgalarında ülkemizi bekleyen sıkıntılar neler?

28:00 İklim değişmesi nedir?

30:00 Ozon tabakası inceliyor mu?

32:00 Ozon tabakasını korumak için neler yapılabilir?

37:00 Şehir ısı adası nedir?

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