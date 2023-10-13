Küresel Isınma | Bilim ve Ötesi

Bu bölümde Haliç Üniversitesi öğretim görevlisi Ahmet Köse ile küresel ısınma konuşuldu.

İklim değişikliği nedir? Şehir ısı adası nedir ve etkileri nelerdir? Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Haliç Üniversitesi öğretim görevlisi Ahmet Köse konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi 13. bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

00:30 İklim değişikliği nedir?

04:30 Dünyada yağış miktarında bir azalma var mı?

12:30 Hava tahminleri hangi teknolojiyle elde ediliyor?

21:00 Hava durumu sağlıklı şekilde kaç gün öncesine kadar tahmin edilebilir?

25:30 Afrika sıcak hava dalgalarında ülkemizi bekleyen sıkıntılar neler?

28:00 İklim değişmesi nedir?

30:00 Ozon tabakası inceliyor mu?

32:00 Ozon tabakasını korumak için neler yapılabilir?

37:00 Şehir ısı adası nedir?