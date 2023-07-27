Matematik ve Dijital Dünya | Bilim ve Ötesi
Bu bölümde Prof. Dr. Murat Kirişçi ile "Matematik ve Dijital Dünya Arasındaki Bağıntı" konuşuldu.
Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Prof. Dr. Murat Kirişçi konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi 11. bölümüyle sizlerle...
00:00 Bilim ve Ötesi
02:00 Matematik ve Dijital Dünya
05:30 Pi Sayısı'nın hikayesi ve önemi
09:15 Pisagor bağıntısı ve önemi
13:45 Onluk sistem nedir?
16:30 Sosyal medya algoritması nedir ne işe yarar?
21:45 Dijital dönüşüm nedir?
28:00 Dijital dünyada yapay zeka
31:15 Sanal para kazanma mecraları ve sanal güvenlik
35:00 Blokzincir nedir?
43:00 Blokzincir teknolojisi ve dünyaya etkileri
48:00 Dijital dünyada mahremiyet