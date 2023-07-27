Matematik ve Dijital Dünya | Bilim ve Ötesi

Bu bölümde Prof. Dr. Murat Kirişçi ile "Matematik ve Dijital Dünya Arasındaki Bağıntı" konuşuldu.

Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Prof. Dr. Murat Kirişçi konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi 11. bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

02:00 Matematik ve Dijital Dünya

05:30 Pi Sayısı'nın hikayesi ve önemi

09:15 Pisagor bağıntısı ve önemi

13:45 Onluk sistem nedir?

16:30 Sosyal medya algoritması nedir ne işe yarar?

21:45 Dijital dönüşüm nedir?

28:00 Dijital dünyada yapay zeka

31:15 Sanal para kazanma mecraları ve sanal güvenlik

35:00 Blokzincir nedir?

43:00 Blokzincir teknolojisi ve dünyaya etkileri

48:00 Dijital dünyada mahremiyet