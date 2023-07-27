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Matematik ve Dijital Dünya | Bilim ve Ötesi 27 Temmuz 2023 | 11. Bölüm
Matematik ve Dünya Üzerindeki Etkileri I Bilim ve Ötesi 20 Temmuz 2023 | 10. Bölüm
Evren ve Fizik | Bilim ve Ötesi 14 Temmuz 2023 | 9. Bölüm
Türkiye'nin Petrol Rezervi Keşifleri I Bilim ve Ötesi 11 Temmuz 2023 | 8. Bölüm
Enerji Geleceğimiz ve Akkuyu Nükleer Santrali | Bilim ve Ötesi 29 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Atılımları | Bilim ve Ötesi 14 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri | Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Türkiye'nin Teknolojik Hamlelerinde Gizemli Ölümler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Cumhuriyet Döneminde Engellenen Teknolojik Hamleler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Milli Teknoloji Hamlesi ve Teknofest I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Matematik ve Dijital Dünya | Bilim ve Ötesi

Bu bölümde Prof. Dr. Murat Kirişçi ile "Matematik ve Dijital Dünya Arasındaki Bağıntı" konuşuldu.

Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Prof. Dr. Murat Kirişçi konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi 11. bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

02:00 Matematik ve Dijital Dünya

05:30 Pi Sayısı'nın hikayesi ve önemi

09:15 Pisagor bağıntısı ve önemi

13:45 Onluk sistem nedir?

16:30 Sosyal medya algoritması nedir ne işe yarar?

21:45 Dijital dönüşüm nedir?

28:00 Dijital dünyada yapay zeka

31:15 Sanal para kazanma mecraları ve sanal güvenlik

35:00 Blokzincir nedir?

43:00 Blokzincir teknolojisi ve dünyaya etkileri

48:00 Dijital dünyada mahremiyet

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