Genetik Hastalıklar ve Kullanılan Teknolojiler | Bilim ve Ötesi

Kromozomal Hastalıklar Nasıl Tespit Edilir?

Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Doç. Dr. Aysel Kalaycı konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

03:00 Genetik Hastalıklar ve Kullanılan Teknolojiler

05:30 Genetik Hastalıklar Nelerdir?

10:00 Genetik Hastalıklar Artıyor mu, Azalıyor mu?

12:00 Genetik Hastalıkların Tanısında Kullanılan Teknolojiler Neler?

16:30 Genetik Danışmanlık Nedir?

22:00 Genetik Danışmanlık Kimlere Verilir?

24:30 Genetik Testlere Tamamen Güvenebilir miyiz?

25:30 Epigenetik Nedir?

26:30 DNA'nın Keşfinden Bugüne Neler Değişti?

29:15 Kromozomal Hastalıklar Nasıl Tespit Edilir?

31:25 Genetik Temelli Rahatsızlıkların Tedavisinde Umut Verici İlerlemeler

38:00 Genetik Hastalıkların Tanısında Kullanılan Teknolojiler Neler?

39:30 Genetik Çalışmalar Geleceğimizi Nasıl Etkileyecek?