Genetik Hastalıklar ve Kullanılan Teknolojiler | Bilim ve Ötesi
Kromozomal Hastalıklar Nasıl Tespit Edilir?
Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Doç. Dr. Aysel Kalaycı konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Bilim ve Ötesi
03:00 Genetik Hastalıklar ve Kullanılan Teknolojiler
05:30 Genetik Hastalıklar Nelerdir?
10:00 Genetik Hastalıklar Artıyor mu, Azalıyor mu?
12:00 Genetik Hastalıkların Tanısında Kullanılan Teknolojiler Neler?
16:30 Genetik Danışmanlık Nedir?
22:00 Genetik Danışmanlık Kimlere Verilir?
24:30 Genetik Testlere Tamamen Güvenebilir miyiz?
25:30 Epigenetik Nedir?
26:30 DNA'nın Keşfinden Bugüne Neler Değişti?
29:15 Kromozomal Hastalıklar Nasıl Tespit Edilir?
31:25 Genetik Temelli Rahatsızlıkların Tedavisinde Umut Verici İlerlemeler
38:00 Genetik Hastalıkların Tanısında Kullanılan Teknolojiler Neler?
39:30 Genetik Çalışmalar Geleceğimizi Nasıl Etkileyecek?