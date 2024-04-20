VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Genetik Hastalıklar ve Kullanılan Teknolojiler | Bilim ve Ötesi 20 Nisan 2024 36. Bölüm
Kimya hayatımızın neresinde? | Bilim ve Ötesi 03 Nisan 2024 35. Bölüm
Atmosfere Salınan Kirleticiler Hava Durumunu Nasıl Etkiler? | Bilim ve Ötesi 28 Mart 2024 34. Bölüm
Uzay çalışmalarının merkezinde neden Ay ve Mars var? | Bilim ve Ötesi 20 Mart 2024 33. Bölüm
Takvimler neye göre belirlenir? | Bilim ve Ötesi 15 Mart 2024 32. Bölüm
Güneş sisteminde yaşam bulabilir miyiz? I Bilim ve Ötesi 08 Mart 2024 31. Bölüm
Patent nedir ve neden önemlidir? I Bilim ve Ötesi 29 Şubat 2024 30. Bölüm
Teknoloji çağında bilim eğitimi I Bilim ve Ötesi 24 Şubat 2024 29. Bölüm
Yenilenebilir Enerji Kaynakları | Bilim ve Ötesi 16 Şubat 2024 28. Bölüm
Yapay zekada telif hakkı var mı? | Bilim ve Ötesi 09 Şubat 2024 27. Bölüm
Depreme dayanıklı binanın temel özellikleri | Bilim ve Ötesi 26 Ocak 2024 25. Bölüm
Türkiye'nin uzay serüveni I Bilim ve Ötesi 19 Ocak 2024 24. Bölüm
Deprem Nedir ve Nasıl Oluşur? | Bilim ve Ötesi 05 Ocak 2024 23. Bölüm
Robot ve Robotik Nedir? | Bilim ve Ötesi 29 Aralık 2023 22. Bölüm
İlaç Sanayi ve Sağlık Sektörüne Etkisi | Bilim ve Ötesi 15 Aralık 2023 21. Bölüm
Nesnelerin İnterneti ve Dijital Dönüşüm | Bilim ve Ötesi 01 Aralık 2023 20. Bölüm
Bilişim ve Dijital Dönüşüm | Bilim ve Ötesi 27 Kasım 2023 19. Bölüm
Gündelik Hayatımızda Bilim ve Felsefe | Bilim Ve Ötesi 17 Kasım 2023 18. Bölüm
Kablosuz Haberleşmenin Gelişim Süreci | Bilim ve Ötesi 10 Kasım 2023 17. Bölüm
Genetik Çalışmaları Geleceğimizi Nasıl Etkileyecek? | Bilim ve Ötesi 03 Kasım 2023 16. Bölüm
Türkiye'nin Savunma Sanayiindeki Atılımları | Bilim ve Ötesi 27 Ekim 2023 15. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Yolculuğu I Bilim ve Ötesi 19 Ekim 2023 14. Bölüm
Küresel Isınma | Bilim ve Ötesi 13 Ekim 2023 13. Bölüm
Akıllı Cihazlar ve Siber Güvenlik | Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 12. Bölüm
Matematik ve Dijital Dünya | Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 11. Bölüm
Matematik ve Dünya Üzerindeki Etkileri I Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 10. Bölüm
Evren ve Fizik | Bilim ve Ötesi 14 Temmuz 2023 9. Bölüm
Türkiye'nin Petrol Rezervi Keşifleri I Bilim ve Ötesi 11 Temmuz 2023 8. Bölüm
Enerji Geleceğimiz ve Akkuyu Nükleer Santrali | Bilim ve Ötesi 29 Haziran 2023 7. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Atılımları | Bilim ve Ötesi 14 Haziran 2023 6. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 5. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri | Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 4. Bölüm
Türkiye'nin Teknolojik Hamlelerinde Gizemli Ölümler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 3. Bölüm
Cumhuriyet Döneminde Engellenen Teknolojik Hamleler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 2. Bölüm
Milli Teknoloji Hamlesi ve Teknofest I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 1. Bölüm

Genetik Hastalıklar ve Kullanılan Teknolojiler | Bilim ve Ötesi

Kromozomal Hastalıklar Nasıl Tespit Edilir?

Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Doç. Dr. Aysel Kalaycı konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi
03:00 Genetik Hastalıklar ve Kullanılan Teknolojiler
05:30 Genetik Hastalıklar Nelerdir?
10:00 Genetik Hastalıklar Artıyor mu, Azalıyor mu?
12:00 Genetik Hastalıkların Tanısında Kullanılan Teknolojiler Neler?
16:30 Genetik Danışmanlık Nedir?
22:00 Genetik Danışmanlık Kimlere Verilir?
24:30 Genetik Testlere Tamamen Güvenebilir miyiz?
25:30 Epigenetik Nedir?
26:30 DNA'nın Keşfinden Bugüne Neler Değişti?
29:15 Kromozomal Hastalıklar Nasıl Tespit Edilir?
31:25 Genetik Temelli Rahatsızlıkların Tedavisinde Umut Verici İlerlemeler
38:00 Genetik Hastalıkların Tanısında Kullanılan Teknolojiler Neler?
39:30 Genetik Çalışmalar Geleceğimizi Nasıl Etkileyecek?

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