VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Uzay çalışmalarının merkezinde neden Ay ve Mars var? | Bilim ve Ötesi 20 Mart 2024 33. Bölüm
Takvimler neye göre belirlenir? | Bilim ve Ötesi 15 Mart 2024 32. Bölüm
Güneş sisteminde yaşam bulabilir miyiz? I Bilim ve Ötesi 08 Mart 2024 31. Bölüm
Patent nedir ve neden önemlidir? I Bilim ve Ötesi 29 Şubat 2024 30. Bölüm
Teknoloji çağında bilim eğitimi I Bilim ve Ötesi 24 Şubat 2024 29. Bölüm
Yenilenebilir Enerji Kaynakları | Bilim ve Ötesi 16 Şubat 2024 28. Bölüm
Yapay zekada telif hakkı var mı? | Bilim ve Ötesi 09 Şubat 2024 27. Bölüm
Depreme dayanıklı binanın temel özellikleri | Bilim ve Ötesi 26 Ocak 2024 25. Bölüm
Türkiye'nin uzay serüveni I Bilim ve Ötesi 19 Ocak 2024 24. Bölüm
Deprem Nedir ve Nasıl Oluşur? | Bilim ve Ötesi 05 Ocak 2024 23. Bölüm
Robot ve Robotik Nedir? | Bilim ve Ötesi 29 Aralık 2023 22. Bölüm
İlaç Sanayi ve Sağlık Sektörüne Etkisi | Bilim ve Ötesi 15 Aralık 2023 21. Bölüm
Nesnelerin İnterneti ve Dijital Dönüşüm | Bilim ve Ötesi 01 Aralık 2023 20. Bölüm
Bilişim ve Dijital Dönüşüm | Bilim ve Ötesi 27 Kasım 2023 19. Bölüm
Gündelik Hayatımızda Bilim ve Felsefe | Bilim Ve Ötesi 17 Kasım 2023 18. Bölüm
Kablosuz Haberleşmenin Gelişim Süreci | Bilim ve Ötesi 10 Kasım 2023 17. Bölüm
Genetik Çalışmaları Geleceğimizi Nasıl Etkileyecek? | Bilim ve Ötesi 03 Kasım 2023 16. Bölüm
Türkiye'nin Savunma Sanayiindeki Atılımları | Bilim ve Ötesi 27 Ekim 2023 15. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Yolculuğu I Bilim ve Ötesi 19 Ekim 2023 14. Bölüm
Küresel Isınma | Bilim ve Ötesi 13 Ekim 2023 13. Bölüm
Akıllı Cihazlar ve Siber Güvenlik | Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 12. Bölüm
Matematik ve Dijital Dünya | Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 11. Bölüm
Matematik ve Dünya Üzerindeki Etkileri I Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 10. Bölüm
Evren ve Fizik | Bilim ve Ötesi 14 Temmuz 2023 9. Bölüm
Türkiye'nin Petrol Rezervi Keşifleri I Bilim ve Ötesi 11 Temmuz 2023 8. Bölüm
Enerji Geleceğimiz ve Akkuyu Nükleer Santrali | Bilim ve Ötesi 29 Haziran 2023 7. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Atılımları | Bilim ve Ötesi 14 Haziran 2023 6. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 5. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri | Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 4. Bölüm
Türkiye'nin Teknolojik Hamlelerinde Gizemli Ölümler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 3. Bölüm
Cumhuriyet Döneminde Engellenen Teknolojik Hamleler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 2. Bölüm
Milli Teknoloji Hamlesi ve Teknofest I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 1. Bölüm

Uzay çalışmalarının merkezinde neden Ay ve Mars var? | Bilim ve Ötesi

Roketlerin Kullanım Amaçları Nelerdir?

Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Prof. Dr. Arif Karabeyoğlu konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi
04:00 Türkiye'de Roket Bilimi Hangi Evrelerden Geçti?
06:30 Roket Nasıl Yapılıyor?
09:00 Roket Yapımında Hangi Bilgi ve Teknolojiler Kullanılıyor?
12:00 Roketlerin Kullanım Amaçları Nelerdir?
19:00 Roket Teknolojisindeki En Son Gelişmeler Nelerdir?
24:00 Yakın Dünya Yörüngesine Giden Uydular Uzayda Bir Zarara Sebep Oluyor mu?
35:00 Roketler Yeniden Kullanılabilir mi?
40:00 Dünyada Roket Bilimi ve Uzay Çalışmaları
45:00 Uzay Çalışmalarının Merkezinde Neden Ay ve Mars Var?
55:00 Uzay Misyonlarında Enerji Nasıl Elde Ediliyor?
01:01:00 Uzayda Uzun Süreli İnsan Varlığı İçin Yapılan Çalışmalar Neler?
01:05:00 Uzay Araştırmalarında Yapay Zeka ve Otomasyonun Rolü
01:08:00 Uzaydaki Kaynakları Ne İçin ve Nasıl Kullanıyoruz?
01:12:00 Uzay Çöpleri Dünyaya Zarar Verir mi?
01:17:00 Uzay Turizminde Hangi Tür Güvenlik ve Rahatlık Önlemleri Var?

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