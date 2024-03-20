Uzay çalışmalarının merkezinde neden Ay ve Mars var? | Bilim ve Ötesi
Roketlerin Kullanım Amaçları Nelerdir?
Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Prof. Dr. Arif Karabeyoğlu konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Bilim ve Ötesi
04:00 Türkiye'de Roket Bilimi Hangi Evrelerden Geçti?
06:30 Roket Nasıl Yapılıyor?
09:00 Roket Yapımında Hangi Bilgi ve Teknolojiler Kullanılıyor?
12:00 Roketlerin Kullanım Amaçları Nelerdir?
19:00 Roket Teknolojisindeki En Son Gelişmeler Nelerdir?
24:00 Yakın Dünya Yörüngesine Giden Uydular Uzayda Bir Zarara Sebep Oluyor mu?
35:00 Roketler Yeniden Kullanılabilir mi?
40:00 Dünyada Roket Bilimi ve Uzay Çalışmaları
45:00 Uzay Çalışmalarının Merkezinde Neden Ay ve Mars Var?
55:00 Uzay Misyonlarında Enerji Nasıl Elde Ediliyor?
01:01:00 Uzayda Uzun Süreli İnsan Varlığı İçin Yapılan Çalışmalar Neler?
01:05:00 Uzay Araştırmalarında Yapay Zeka ve Otomasyonun Rolü
01:08:00 Uzaydaki Kaynakları Ne İçin ve Nasıl Kullanıyoruz?
01:12:00 Uzay Çöpleri Dünyaya Zarar Verir mi?
01:17:00 Uzay Turizminde Hangi Tür Güvenlik ve Rahatlık Önlemleri Var?