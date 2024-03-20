Uzay çalışmalarının merkezinde neden Ay ve Mars var? | Bilim ve Ötesi

Roketlerin Kullanım Amaçları Nelerdir?

Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Prof. Dr. Arif Karabeyoğlu konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

04:00 Türkiye'de Roket Bilimi Hangi Evrelerden Geçti?

06:30 Roket Nasıl Yapılıyor?

09:00 Roket Yapımında Hangi Bilgi ve Teknolojiler Kullanılıyor?

12:00 Roketlerin Kullanım Amaçları Nelerdir?

19:00 Roket Teknolojisindeki En Son Gelişmeler Nelerdir?

24:00 Yakın Dünya Yörüngesine Giden Uydular Uzayda Bir Zarara Sebep Oluyor mu?

35:00 Roketler Yeniden Kullanılabilir mi?

40:00 Dünyada Roket Bilimi ve Uzay Çalışmaları

45:00 Uzay Çalışmalarının Merkezinde Neden Ay ve Mars Var?

55:00 Uzay Misyonlarında Enerji Nasıl Elde Ediliyor?

01:01:00 Uzayda Uzun Süreli İnsan Varlığı İçin Yapılan Çalışmalar Neler?

01:05:00 Uzay Araştırmalarında Yapay Zeka ve Otomasyonun Rolü

01:08:00 Uzaydaki Kaynakları Ne İçin ve Nasıl Kullanıyoruz?

01:12:00 Uzay Çöpleri Dünyaya Zarar Verir mi?

01:17:00 Uzay Turizminde Hangi Tür Güvenlik ve Rahatlık Önlemleri Var?