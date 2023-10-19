Türkiye'nin Uzay Yolculuğu I Bilim ve Ötesi

Uzay yolcularımız hangi aşamalardan geçerek bu hakkı kazandı?

Bilim ve Ötesi'ne bu hafta İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi 14. bölümüyle sizlerle...

02:12 Türkiye'nin Uzay Yolculuğu

07:33 Türkiye'de Ortaya Konan Yenilikçi Uzay Çalışmaları

13:22 Türkiye'nin Uzay Çalışmalarında Hedefleri Neler?

18:00 Türkiye'nin Uzay Yolculuğu

20:25 Uzay Yolcularımız Hangi Aşamalardan Geçerek Bu Hakkı Kazandı?

21:04 Uzay Yolcularımızın Türkçe İsimleri Ne Olacak?

22:17 Türkiye'nin İlk Uzay Yolcularının Eğitim Süreçleri

26:30 Türkiye'nin Uzay Çalışmalarında Hedefleri Neler?

30:05 Uzay İstasyonu Nedir?

31:46 Uzay İstasyonu Ne İşe Yarar?

38:19 Uzay Çöpü Nedir?

41:20 Uzay Çöpleri Astronotların Çalışmalarını Engeller Mi?

47:27 Türkiye'nin Uzay Yolculuğu