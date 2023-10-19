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Türkiye'nin Uzay Yolculuğu I Bilim ve Ötesi 19 Ekim 2023 14. Bölüm
Küresel Isınma | Bilim ve Ötesi 13 Ekim 2023 13. Bölüm
Akıllı Cihazlar ve Siber Güvenlik | Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 12. Bölüm
Matematik ve Dijital Dünya | Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 11. Bölüm
Matematik ve Dünya Üzerindeki Etkileri I Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 10. Bölüm
Evren ve Fizik | Bilim ve Ötesi 14 Temmuz 2023 9. Bölüm
Türkiye'nin Petrol Rezervi Keşifleri I Bilim ve Ötesi 11 Temmuz 2023 8. Bölüm
Enerji Geleceğimiz ve Akkuyu Nükleer Santrali | Bilim ve Ötesi 29 Haziran 2023 7. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Atılımları | Bilim ve Ötesi 14 Haziran 2023 6. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 5. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri | Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 4. Bölüm
Türkiye'nin Teknolojik Hamlelerinde Gizemli Ölümler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 3. Bölüm
Cumhuriyet Döneminde Engellenen Teknolojik Hamleler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 2. Bölüm
Milli Teknoloji Hamlesi ve Teknofest I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 1. Bölüm

Türkiye'nin Uzay Yolculuğu I Bilim ve Ötesi

Uzay yolcularımız hangi aşamalardan geçerek bu hakkı kazandı?

Bilim ve Ötesi'ne bu hafta İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi 14. bölümüyle sizlerle...

02:12 Türkiye'nin Uzay Yolculuğu
07:33 Türkiye'de Ortaya Konan Yenilikçi Uzay Çalışmaları
13:22 Türkiye'nin Uzay Çalışmalarında Hedefleri Neler?
18:00 Türkiye'nin Uzay Yolculuğu
20:25 Uzay Yolcularımız Hangi Aşamalardan Geçerek Bu Hakkı Kazandı?
21:04 Uzay Yolcularımızın Türkçe İsimleri Ne Olacak?
22:17 Türkiye'nin İlk Uzay Yolcularının Eğitim Süreçleri
26:30 Türkiye'nin Uzay Çalışmalarında Hedefleri Neler?
30:05 Uzay İstasyonu Nedir?
31:46 Uzay İstasyonu Ne İşe Yarar?
38:19 Uzay Çöpü Nedir?
41:20 Uzay Çöpleri Astronotların Çalışmalarını Engeller Mi?
47:27 Türkiye'nin Uzay Yolculuğu

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