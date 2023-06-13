Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri | Bilim ve Ötesi
Bu bölümde Prof. Dr. Erhan Akdoğan ile "Yapay Zeka" konuşuldu.
Ülkemizdeki ve dünyadaki teknolojik gelişmelerden, neyin nasıl yapıldığından, milli teknoloji hamlelerinden bahsedildiği Bilim ve Ötesi programı sizlerle. Ayşe Oğuz moderatörlüğünde gerçekleşen programın yeni bölümünde Prof. Dr. Erhan Akdoğan konuk oldu.
Vav TV'ye abone ol videoları kaçırma!
00:00 Bilim Ötesi
02:28 Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri
03:07 Yapay Zeka Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar
06:57 Yapay Zeka Nedir ve Nasıl Çalışır?
12:22 Yapay Zeka Teknolojisi Hangi Alanlarda Çalışmaktadır?
12:53 Yapay Zeka Teknolojisi Hangi Alanlarda Kullanılır?
16:46 Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği
17:32 Yapay Zeka Çalışmaları Ne Aşamada?
19:44 Yapay Zeka Meslekler Nasıl Etkileyecek?
27:36 Sağlık Hizmetlerinde Yapay Zeka
31:12 Sağlıkta Yapay Zeka Hangi Alanlarda Kullanılıyor?
40:14 Yapay Zekanın Temel Amacı Nedir?
42:57 Yapay Zeka İnsanlığın Geleceğini Nasıl Etkileyecek?
45:00 Yapay Zekanın Muhakeme Yeteneği Var mı?