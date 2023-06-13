Milli Teknoloji Hamlesi ve Teknofest I Bilim ve Ötesi

Programın ilk bölümüne Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Muhammed Kasapoğlu konuk oldu.

Ülkemizdeki ve dünyadaki teknolojik gelişmelerden, neyin nasıl yapıldığından, milli teknoloji hamlelerinden bahsedildiği Bilim ve Ötesi programı sizlerle. Ayşe Oğuz moderatörlüğünde gerçekleşen programın ilk bölümüne Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Muhammed Kasapoğlu konuk oldu.

00:00 Bilim ve Ötesi

05:00 Milli Teknoloji Hamlesi ve Teknofest

10:00 Teknokent Nedir?

12:00 Teknokentlerin Kurulma Amacı Nedir?

13:40 Teknokentlerin Temel Faaliyetleri Neler?

17:00 Teknokentler Hangi Boşluğu Dolduruyor?

18:25 KOSGEB ve TÜBİTAK'tan Farklı Olarak Teknokent Destekleri Neler?

24:00 Teknokentlerin Başarısının Sırrı Nedir?

25:40 Teknokent Başarılarının Sebepleri Neler?

30:00 Teknokentlere Başvuru Süreci NAsıl Gerçekleşiyor?

31:20 Hackathon Nedir, Ne Amaçla Yapılır?

35:00 Teknofestte Projesi Kabul Gören Gençler...

44:00 Teknokentlerin Eğitim Programları