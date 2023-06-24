VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Enerji Geleceğimiz ve Akkuyu Nükleer Santrali | Bilim ve Ötesi 24 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Atılımları | Bilim ve Ötesi 14 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri | Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Türkiye'nin Teknolojik Hamlelerinde Gizemli Ölümler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Cumhuriyet Döneminde Engellenen Teknolojik Hamleler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Milli Teknoloji Hamlesi ve Teknofest I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Enerji Geleceğimiz ve Akkuyu Nükleer Santrali | Bilim ve Ötesi

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