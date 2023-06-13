Geleceğin Mesleği " Yazılım Mühendisliği" I Bilim ve Ötesi
Bu bölümde Prof. Dr. Vasfi Emre Ömürlü ve Yazılımcı Özgür Özdemir ile " Yazılım Mühendisliği" konuşuldu.
Bilim ve Ötesi'nin bu haftaki konukları Prof. Dr. Vasfi Emre Ömürlü ve Yazılımcı Özgür Özdemir oldu. Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi 5. bölümüyle sizlerle...
00:00 Bilim ve Ötesi
02:20 Yazılım nedir?
03:55 Geleceğin mesleği yazılım mı?
04:11 Geleceğin mesleği " Yazılım Mühendisliği"
06:30 Otonom teknolojisi nedir?
06:58 Yazılım hangi ihtiyaçtan doğdu?
10:55 Geleceğin mesleği yazılım mı?
17:10 Yazılım geliştirmek isteyen gençler nasıl bir yol izlemeli?
18:25 Yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen gençler ne yapmalı?
19:45 Yazılım Türkiye ve dünyada hangi aşamada?
31:43 Yazılımın fikir aşaması nasıl gelişiyor?
32:40 Yazılım üretiminde ekip çalışmasının önemi
34:10 Yazılım projelerinin fikir aşaması nasıl gelişiyor?
37:45 Teknoparkların avantajları nelerdir?
39:15 Teknoparklar ve işletmelere sağladığı kolaylıklar
46:15 Yazılım yapılabilmesi için gerekli ortam nasıl sağlanabilir?