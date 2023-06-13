Geleceğin Mesleği " Yazılım Mühendisliği" I Bilim ve Ötesi

Bu bölümde Prof. Dr. Vasfi Emre Ömürlü ve Yazılımcı Özgür Özdemir ile " Yazılım Mühendisliği" konuşuldu.

Bilim ve Ötesi'nin bu haftaki konukları Prof. Dr. Vasfi Emre Ömürlü ve Yazılımcı Özgür Özdemir oldu. Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi 5. bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

02:20 Yazılım nedir?

03:55 Geleceğin mesleği yazılım mı?

04:11 Geleceğin mesleği " Yazılım Mühendisliği"

06:30 Otonom teknolojisi nedir?

06:58 Yazılım hangi ihtiyaçtan doğdu?

10:55 Geleceğin mesleği yazılım mı?

17:10 Yazılım geliştirmek isteyen gençler nasıl bir yol izlemeli?

18:25 Yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen gençler ne yapmalı?

19:45 Yazılım Türkiye ve dünyada hangi aşamada?

31:43 Yazılımın fikir aşaması nasıl gelişiyor?

32:40 Yazılım üretiminde ekip çalışmasının önemi

34:10 Yazılım projelerinin fikir aşaması nasıl gelişiyor?

37:45 Teknoparkların avantajları nelerdir?

39:15 Teknoparklar ve işletmelere sağladığı kolaylıklar

46:15 Yazılım yapılabilmesi için gerekli ortam nasıl sağlanabilir?