Deprem Nedir ve Nasıl Oluşur? | Bilim ve Ötesi

Bu bölümde Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç ile depremin doğa ile ilişkisi konuşuldu.

Depremler nasıl oluşur? Artçı sarsıntılar neden olur? Depremlerin şiddetini belirleyen etkenler nelerdir? Depremler olmasaydı doğa bundan nasıl etkilenirdi? Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi 23. bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

02:00 Deprem nedir ve nasıl oluşur?

09:00 Depremin olması doğayı nasıl etkiliyor?

17:00 Deprem türleri nelerdir?

22:45 Deprem bilimsel olarak nedir?

25:30 "Fay hattı" nedir ve nasıl oluşur?

31:00 Fay çeşitleri nelerdir?

34:00 Depremin büyüklüğü şiddeti ne demektir?

37:00 Depremin nerede olduğu dalga şiddetini etkiler mi?

39:30 Artçı deprem nedir, neden oluşur?

44:30 Fay dalgalarını nasıl anlamalıyız?

46:50 Depremleri nasıl ölçeriz?