Kablosuz Haberleşmenin Gelişim Süreci | Bilim ve Ötesi

Bu bölümde Prof. Dr. Hasan Hüseyin Arslan ile teknolojik dönüşüm ve bilgi çağı konuşuldu.

Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Medipol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Arslan konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi'nde Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri genelinde 5G ve 6G konuları ele alındı.

00:00 Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri

04:20 Kablosuz Haberleşmenin Gelişim Süreci

08:25 Dijital İletişimin Doğuşu: G Teknolojisi

10:45 Bilgi ve İletişim Teknolojileri

17:30 Teknolojik Dönüşüm ve Bilgi Çağı

27:40 5G ve 6G Hayatımızda Neleri Değiştirecek?

33:15 Dijital İletişimin Doğuşu: G Teknolojisi

36:45 Teknolojik Dönüşüm ve Bilgi Çağı

41:15 Teknolojinin Gelişimi, Hayatımızdaki Yeri ve Geleceği

45:15 Haberleşmenin Uydu Çalışmalarıyla Bağlantısı Nedir?