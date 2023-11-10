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Kablosuz Haberleşmenin Gelişim Süreci | Bilim ve Ötesi 10 Kasım 2023 17. Bölüm
Genetik Çalışmaları Geleceğimizi Nasıl Etkileyecek? | Bilim ve Ötesi 03 Kasım 2023 16. Bölüm
Türkiye'nin Savunma Sanayiindeki Atılımları | Bilim ve Ötesi 27 Ekim 2023 15. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Yolculuğu I Bilim ve Ötesi 19 Ekim 2023 14. Bölüm
Küresel Isınma | Bilim ve Ötesi 13 Ekim 2023 13. Bölüm
Akıllı Cihazlar ve Siber Güvenlik | Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 12. Bölüm
Matematik ve Dijital Dünya | Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 11. Bölüm
Matematik ve Dünya Üzerindeki Etkileri I Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 10. Bölüm
Evren ve Fizik | Bilim ve Ötesi 14 Temmuz 2023 9. Bölüm
Türkiye'nin Petrol Rezervi Keşifleri I Bilim ve Ötesi 11 Temmuz 2023 8. Bölüm
Enerji Geleceğimiz ve Akkuyu Nükleer Santrali | Bilim ve Ötesi 29 Haziran 2023 7. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Atılımları | Bilim ve Ötesi 14 Haziran 2023 6. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 5. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri | Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 4. Bölüm
Türkiye'nin Teknolojik Hamlelerinde Gizemli Ölümler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 3. Bölüm
Cumhuriyet Döneminde Engellenen Teknolojik Hamleler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 2. Bölüm
Milli Teknoloji Hamlesi ve Teknofest I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 1. Bölüm

Kablosuz Haberleşmenin Gelişim Süreci | Bilim ve Ötesi

Bu bölümde Prof. Dr. Hasan Hüseyin Arslan ile teknolojik dönüşüm ve bilgi çağı konuşuldu.

Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Medipol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Arslan konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi'nde Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri genelinde 5G ve 6G konuları ele alındı.

00:00 Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri

04:20 Kablosuz Haberleşmenin Gelişim Süreci

08:25 Dijital İletişimin Doğuşu: G Teknolojisi

10:45 Bilgi ve İletişim Teknolojileri

17:30 Teknolojik Dönüşüm ve Bilgi Çağı

27:40 5G ve 6G Hayatımızda Neleri Değiştirecek?

33:15 Dijital İletişimin Doğuşu: G Teknolojisi

36:45 Teknolojik Dönüşüm ve Bilgi Çağı

41:15 Teknolojinin Gelişimi, Hayatımızdaki Yeri ve Geleceği

45:15 Haberleşmenin Uydu Çalışmalarıyla Bağlantısı Nedir?

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