Kablosuz Haberleşmenin Gelişim Süreci | Bilim ve Ötesi
Bu bölümde Prof. Dr. Hasan Hüseyin Arslan ile teknolojik dönüşüm ve bilgi çağı konuşuldu.
Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Medipol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Arslan konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi'nde Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri genelinde 5G ve 6G konuları ele alındı.
00:00 Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri
04:20 Kablosuz Haberleşmenin Gelişim Süreci
08:25 Dijital İletişimin Doğuşu: G Teknolojisi
10:45 Bilgi ve İletişim Teknolojileri
17:30 Teknolojik Dönüşüm ve Bilgi Çağı
27:40 5G ve 6G Hayatımızda Neleri Değiştirecek?
33:15 Dijital İletişimin Doğuşu: G Teknolojisi
36:45 Teknolojik Dönüşüm ve Bilgi Çağı
41:15 Teknolojinin Gelişimi, Hayatımızdaki Yeri ve Geleceği
45:15 Haberleşmenin Uydu Çalışmalarıyla Bağlantısı Nedir?