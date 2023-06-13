Türkiye'nin Uzay Atılımları | Bilim ve Ötesi

Bu bölümde Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu ile "Uzaydaki Geleceğimiz: İmece Uydusu" konuşuldu.

Bilim ve Ötesi'nin bu haftaki konuğu İÜ Öğr. Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu oldu. Türkiye'nin uzay atılımları konusu ele alındı. Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi 6. bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

02:00 Türkiye'nin uzay atılımları

05:30 Uzaydaki geleceğimiz: İmece Uydusu

06:20 İmece uydusu ülkemiz için ne anlam ifade ediyor?

13:28 Türkiye'nin uydusu İmece neden Amerika'dan gönderildi?

15:08 İmece neden Türkiye'den fırlatılmadı?

19:25 Görevi biten uydulara ne oluyor?

21:37 Uzaya gönderilen uyduların bakımları nasıl yapılıyor?

23:47 Uzaya gönderilen uyduların güvenliği nasıl sağlanıyor?

32:03 Türkiye'nin yerli ve milli uzay çalışmaları

34:53 İnsan uzaya neden uydu gönderiyor?

39:40 İmece uydumuzda bulunan "metre altı çözünürlük" ne anlama geliyor?

41:47 Uzaya gönderilen uyduların özellikleri

43:51 Türkiye uzay çalışmalarında dünya ölçeğinde nerede duruyor?

46:30 Uydular uzayda hareket halinde mi?

48:57 Uydular teknolojik gelişmeleri nasıl etkiliyor?

50:36 Türkiye'nin uzay yolcuları