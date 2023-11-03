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Genetik Çalışmaları Geleceğimizi Nasıl Etkileyecek? | Bilim ve Ötesi 03 Kasım 2023 16. Bölüm
Türkiye'nin Savunma Sanayiindeki Atılımları | Bilim ve Ötesi 27 Ekim 2023 15. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Yolculuğu I Bilim ve Ötesi 19 Ekim 2023 14. Bölüm
Küresel Isınma | Bilim ve Ötesi 13 Ekim 2023 13. Bölüm
Akıllı Cihazlar ve Siber Güvenlik | Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 12. Bölüm
Matematik ve Dijital Dünya | Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 11. Bölüm
Matematik ve Dünya Üzerindeki Etkileri I Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 10. Bölüm
Evren ve Fizik | Bilim ve Ötesi 14 Temmuz 2023 9. Bölüm
Türkiye'nin Petrol Rezervi Keşifleri I Bilim ve Ötesi 11 Temmuz 2023 8. Bölüm
Enerji Geleceğimiz ve Akkuyu Nükleer Santrali | Bilim ve Ötesi 29 Haziran 2023 7. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Atılımları | Bilim ve Ötesi 14 Haziran 2023 6. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 5. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri | Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 4. Bölüm
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Genetik Çalışmaları Geleceğimizi Nasıl Etkileyecek? | Bilim ve Ötesi

Bu bölümde Genetik Uzmanı Büşra Kazan ile genetik çalışmalarının geleceğimize etkisi konuşuldu.

Biyoloji bilgisi yeteri kadar olsaydı, günlük yaşantımızda neler değişirdi? İnsan vücudunda kaç tane kromozom, DNA ve gen var? Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Genetik Uzmanı Büşra T. Kazan konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi 16. bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

03:30 Genetik çalışmaları geleceğimizi nasıl etkileyecek?

07:30 Biyoloji bilgisi yeteri kadar olsaydı, günlük yaşantımızda neler değişirdi?

09:30 Gen nedir?

13:15 İnsan vücudunda kaç tane kromozom, DNA ve gen var?

20:15 Genlerin ahlaki yapımıza da etkisi var mı?

23:35 Gen tedavisi nedir?

27:30 Epigenetik nedir, etkisi ne zaman başlar?

35:30 CRISPR CAS9 tekniği nedir, ne işe yarar?

38:45 CRISPR CAS9 bütün hastalıkları yok edebilir mi?

43:35 Genetik çalışmaları geleceğimizi nasıl etkileyecek?

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