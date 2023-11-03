Genetik Çalışmaları Geleceğimizi Nasıl Etkileyecek? | Bilim ve Ötesi

Bu bölümde Genetik Uzmanı Büşra Kazan ile genetik çalışmalarının geleceğimize etkisi konuşuldu.

Biyoloji bilgisi yeteri kadar olsaydı, günlük yaşantımızda neler değişirdi? İnsan vücudunda kaç tane kromozom, DNA ve gen var? Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Genetik Uzmanı Büşra T. Kazan konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi 16. bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

03:30 Genetik çalışmaları geleceğimizi nasıl etkileyecek?

07:30 Biyoloji bilgisi yeteri kadar olsaydı, günlük yaşantımızda neler değişirdi?

09:30 Gen nedir?

13:15 İnsan vücudunda kaç tane kromozom, DNA ve gen var?

20:15 Genlerin ahlaki yapımıza da etkisi var mı?

23:35 Gen tedavisi nedir?

27:30 Epigenetik nedir, etkisi ne zaman başlar?

35:30 CRISPR CAS9 tekniği nedir, ne işe yarar?

38:45 CRISPR CAS9 bütün hastalıkları yok edebilir mi?

43:35 Genetik çalışmaları geleceğimizi nasıl etkileyecek?