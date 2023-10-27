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Türkiye'nin Savunma Sanayiindeki Atılımları | Bilim ve Ötesi 27 Ekim 2023 15. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Yolculuğu I Bilim ve Ötesi 19 Ekim 2023 14. Bölüm
Küresel Isınma | Bilim ve Ötesi 13 Ekim 2023 13. Bölüm
Akıllı Cihazlar ve Siber Güvenlik | Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 12. Bölüm
Matematik ve Dijital Dünya | Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 11. Bölüm
Matematik ve Dünya Üzerindeki Etkileri I Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 10. Bölüm
Evren ve Fizik | Bilim ve Ötesi 14 Temmuz 2023 9. Bölüm
Türkiye'nin Petrol Rezervi Keşifleri I Bilim ve Ötesi 11 Temmuz 2023 8. Bölüm
Enerji Geleceğimiz ve Akkuyu Nükleer Santrali | Bilim ve Ötesi 29 Haziran 2023 7. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Atılımları | Bilim ve Ötesi 14 Haziran 2023 6. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 5. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri | Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 4. Bölüm
Türkiye'nin Teknolojik Hamlelerinde Gizemli Ölümler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 3. Bölüm
Cumhuriyet Döneminde Engellenen Teknolojik Hamleler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 2. Bölüm
Milli Teknoloji Hamlesi ve Teknofest I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 1. Bölüm

Türkiye'nin Savunma Sanayiindeki Atılımları | Bilim ve Ötesi

Bu bölümde Prof. Dr. İsmail Demir ile Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımları konuşuldu.

Savunma sanayiindeki yerlilik ve millilik oranımız nedir? Ar-Ge çalışmalarının teknoloji geliştirmedeki önemi nedir? Milli muharip uçağımız Kaan'ın ilk uçuşu ne zaman gerçekleşecek?

Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Prof. Dr. İsmail Demir konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi 15. bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

02:00 Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımları

07:25 Savunma sanayiindeki yerlilik ve millilik oranımız nedir?

10:05 Ar-Ge çalışmalarının teknoloji geliştirmedeki önemi nedir?

13:05 Savunma sanayii üreminde yaşanabilecek sorunlar neler?

15:35 Milli muharip uçağımız Kaan'ın ilk uçuşu ne zaman gerçekleşecek?

18:45 Türkiye motor üretimi konusunda hangi seviyeye ulaşmış durumda?

22:35 Ülkemizde zırh üretiminde kullanılan farklı teknolojiler mevcut mu?

23:45 Savunma sanayiinde kritik nokta nedir?

25:45 Savunma sanayiinde bilgi güvenliği nasıl sağlanıyor?

30:55 Hayalet uçakların algılanması imkansız mı?

33:25 Ülkemizin hava sahasında ortaya koyduğu teknolojiler

36:15 Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun özellikleri

38:00 Savunma Sanayiinde dışa bağımlılığın getirdiği problemler

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