Türkiye'nin Savunma Sanayiindeki Atılımları | Bilim ve Ötesi

Bu bölümde Prof. Dr. İsmail Demir ile Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımları konuşuldu.

Savunma sanayiindeki yerlilik ve millilik oranımız nedir? Ar-Ge çalışmalarının teknoloji geliştirmedeki önemi nedir? Milli muharip uçağımız Kaan'ın ilk uçuşu ne zaman gerçekleşecek?

Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Prof. Dr. İsmail Demir konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi 15. bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

02:00 Türkiye'nin savunma sanayiindeki atılımları

07:25 Savunma sanayiindeki yerlilik ve millilik oranımız nedir?

10:05 Ar-Ge çalışmalarının teknoloji geliştirmedeki önemi nedir?

13:05 Savunma sanayii üreminde yaşanabilecek sorunlar neler?

15:35 Milli muharip uçağımız Kaan'ın ilk uçuşu ne zaman gerçekleşecek?

18:45 Türkiye motor üretimi konusunda hangi seviyeye ulaşmış durumda?

22:35 Ülkemizde zırh üretiminde kullanılan farklı teknolojiler mevcut mu?

23:45 Savunma sanayiinde kritik nokta nedir?

25:45 Savunma sanayiinde bilgi güvenliği nasıl sağlanıyor?

30:55 Hayalet uçakların algılanması imkansız mı?

33:25 Ülkemizin hava sahasında ortaya koyduğu teknolojiler

36:15 Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun özellikleri

38:00 Savunma Sanayiinde dışa bağımlılığın getirdiği problemler