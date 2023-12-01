Nesnelerin İnterneti ve Dijital Dönüşüm | Bilim ve Ötesi

Bu bölümde Prof. Dr. Gökhan Silahtaroğlu ile nesnelerin interneti sağlık, enerji ve ulaşım gibi sektörlerdeki uygulamaları konuşuldu.

Veri güvenliği nasıl sağlanır? Büyük veri analitiği hangi sektörlerde nasıl avantajlar elde edilebilir? Şifreleme yöntemleri ve siber saldırılara karşı ne tür önlemler alınabilir? Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Prof. Dr. Gökhan Silahtaroğlu konuk oldu. konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

02:00 Bilişim ve Dijital Dönüşüm

04:15 Şifreleme nedir?

05:45 Şifreleme ve parola arasındaki farklar nedir?

08:30 Veri güvenliği nasıl sağlanır?

12:45 Güvenlik açıkları konusunda nasıl bir önlem alınabilir?

22:00 Nesnelerin interneti ne demek, ne işe yarar?

26:30 Nesnelerin interneti sağlık, enerji ve ulaşım gibi sektörlerdeki uygulamaları nedir?

31:30 Dijital dönüşüm nereye evrilecek?

36:30 Dijital dönüşüm çağında robotların geleceği

39:00 Kuantum bilgisayar nedir?

43:15 Kuantum bilgisayarların günlük yaşantımızda bir karşılığı olacak mı?