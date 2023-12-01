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Nesnelerin İnterneti ve Dijital Dönüşüm | Bilim ve Ötesi 01 Aralık 2023 20. Bölüm
Bilişim ve Dijital Dönüşüm | Bilim ve Ötesi 27 Kasım 2023 19. Bölüm
Gündelik Hayatımızda Bilim ve Felsefe | Bilim Ve Ötesi 17 Kasım 2023 18. Bölüm
Kablosuz Haberleşmenin Gelişim Süreci | Bilim ve Ötesi 10 Kasım 2023 17. Bölüm
Genetik Çalışmaları Geleceğimizi Nasıl Etkileyecek? | Bilim ve Ötesi 03 Kasım 2023 16. Bölüm
Türkiye'nin Savunma Sanayiindeki Atılımları | Bilim ve Ötesi 27 Ekim 2023 15. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Yolculuğu I Bilim ve Ötesi 19 Ekim 2023 14. Bölüm
Küresel Isınma | Bilim ve Ötesi 13 Ekim 2023 13. Bölüm
Akıllı Cihazlar ve Siber Güvenlik | Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 12. Bölüm
Matematik ve Dijital Dünya | Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 11. Bölüm
Matematik ve Dünya Üzerindeki Etkileri I Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 10. Bölüm
Evren ve Fizik | Bilim ve Ötesi 14 Temmuz 2023 9. Bölüm
Türkiye'nin Petrol Rezervi Keşifleri I Bilim ve Ötesi 11 Temmuz 2023 8. Bölüm
Enerji Geleceğimiz ve Akkuyu Nükleer Santrali | Bilim ve Ötesi 29 Haziran 2023 7. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Atılımları | Bilim ve Ötesi 14 Haziran 2023 6. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 5. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri | Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 4. Bölüm
Türkiye'nin Teknolojik Hamlelerinde Gizemli Ölümler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 3. Bölüm
Cumhuriyet Döneminde Engellenen Teknolojik Hamleler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 2. Bölüm
Milli Teknoloji Hamlesi ve Teknofest I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 1. Bölüm

Nesnelerin İnterneti ve Dijital Dönüşüm | Bilim ve Ötesi

Bu bölümde Prof. Dr. Gökhan Silahtaroğlu ile nesnelerin interneti sağlık, enerji ve ulaşım gibi sektörlerdeki uygulamaları konuşuldu.

Veri güvenliği nasıl sağlanır? Büyük veri analitiği hangi sektörlerde nasıl avantajlar elde edilebilir? Şifreleme yöntemleri ve siber saldırılara karşı ne tür önlemler alınabilir? Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Prof. Dr. Gökhan Silahtaroğlu konuk oldu. konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

02:00 Bilişim ve Dijital Dönüşüm

04:15 Şifreleme nedir?

05:45 Şifreleme ve parola arasındaki farklar nedir?

08:30 Veri güvenliği nasıl sağlanır?

12:45 Güvenlik açıkları konusunda nasıl bir önlem alınabilir?

22:00 Nesnelerin interneti ne demek, ne işe yarar?

26:30 Nesnelerin interneti sağlık, enerji ve ulaşım gibi sektörlerdeki uygulamaları nedir?

31:30 Dijital dönüşüm nereye evrilecek?

36:30 Dijital dönüşüm çağında robotların geleceği

39:00 Kuantum bilgisayar nedir?

43:15 Kuantum bilgisayarların günlük yaşantımızda bir karşılığı olacak mı?

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