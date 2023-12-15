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İlaç Sanayi ve Sağlık Sektörüne Etkisi | Bilim ve Ötesi 15 Aralık 2023 21. Bölüm
Nesnelerin İnterneti ve Dijital Dönüşüm | Bilim ve Ötesi 01 Aralık 2023 20. Bölüm
Bilişim ve Dijital Dönüşüm | Bilim ve Ötesi 27 Kasım 2023 19. Bölüm
Gündelik Hayatımızda Bilim ve Felsefe | Bilim Ve Ötesi 17 Kasım 2023 18. Bölüm
Kablosuz Haberleşmenin Gelişim Süreci | Bilim ve Ötesi 10 Kasım 2023 17. Bölüm
Genetik Çalışmaları Geleceğimizi Nasıl Etkileyecek? | Bilim ve Ötesi 03 Kasım 2023 16. Bölüm
Türkiye'nin Savunma Sanayiindeki Atılımları | Bilim ve Ötesi 27 Ekim 2023 15. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Yolculuğu I Bilim ve Ötesi 19 Ekim 2023 14. Bölüm
Küresel Isınma | Bilim ve Ötesi 13 Ekim 2023 13. Bölüm
Akıllı Cihazlar ve Siber Güvenlik | Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 12. Bölüm
Matematik ve Dijital Dünya | Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 11. Bölüm
Matematik ve Dünya Üzerindeki Etkileri I Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 10. Bölüm
Evren ve Fizik | Bilim ve Ötesi 14 Temmuz 2023 9. Bölüm
Türkiye'nin Petrol Rezervi Keşifleri I Bilim ve Ötesi 11 Temmuz 2023 8. Bölüm
Enerji Geleceğimiz ve Akkuyu Nükleer Santrali | Bilim ve Ötesi 29 Haziran 2023 7. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Atılımları | Bilim ve Ötesi 14 Haziran 2023 6. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 5. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri | Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 4. Bölüm
Türkiye'nin Teknolojik Hamlelerinde Gizemli Ölümler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 3. Bölüm
Cumhuriyet Döneminde Engellenen Teknolojik Hamleler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 2. Bölüm
Milli Teknoloji Hamlesi ve Teknofest I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 1. Bölüm

İlaç Sanayi ve Sağlık Sektörüne Etkisi | Bilim ve Ötesi

Bu bölümde Doç. Dr. Fatemeh Bahadori ile ilaç sanayi ve sağlık sektörüne etkisi konuşuldu.

İlaçlar nasıl yapılıyor ve hangi aşamalardan geçerek kullanıma sunuluyor? Bitkisel ilaç ve sentetik ilaçlar arasında ne tür farklılıklar var? Bitkisel ilaçlar daha mı faydalı? Bilinçsiz ilaç kullanımı ne gibi sonuçlara sebep olur?

Bu bölümde Doç. Dr. Fatemeh Bahadori ile ilaç sanayi ve sağlık sektörüne etkisi konuşuldu.

Ayşe Oğuz'un sunumuyla Bilim ve Ötesi yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

02:30 İlaç sanayi ve sağlık sektörüne etkisi

05:30 İlaç nedir, nasıl üretilir?

12:15 Geçmişten günümüze ilaçlar nasıl yapılıyor?

16:15 İlaç sektöründe kullanılan teknolojiler

23:00 İlaçların endüstriyel ya da bitkisel olarak ayrılmasındaki temel etken nedir?

25:00 Bitkisel ilaçların "daha faydalı" olması doğru mu?

29:30 Alternatif ilaç üretim teknikleri

34:30 Yapay zeka sayesinde kişiye özel ilaç devri mi başlayacak?

44:00 İlaç kullanımı ve koruyucu sağlık

47:00 İlaçların geri dönüşümü mümkün mü?

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