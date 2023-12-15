İlaç Sanayi ve Sağlık Sektörüne Etkisi | Bilim ve Ötesi

Bu bölümde Doç. Dr. Fatemeh Bahadori ile ilaç sanayi ve sağlık sektörüne etkisi konuşuldu.

İlaçlar nasıl yapılıyor ve hangi aşamalardan geçerek kullanıma sunuluyor? Bitkisel ilaç ve sentetik ilaçlar arasında ne tür farklılıklar var? Bitkisel ilaçlar daha mı faydalı? Bilinçsiz ilaç kullanımı ne gibi sonuçlara sebep olur?

Bu bölümde Doç. Dr. Fatemeh Bahadori ile ilaç sanayi ve sağlık sektörüne etkisi konuşuldu.

Ayşe Oğuz'un sunumuyla Bilim ve Ötesi yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

02:30 İlaç sanayi ve sağlık sektörüne etkisi

05:30 İlaç nedir, nasıl üretilir?

12:15 Geçmişten günümüze ilaçlar nasıl yapılıyor?

16:15 İlaç sektöründe kullanılan teknolojiler

23:00 İlaçların endüstriyel ya da bitkisel olarak ayrılmasındaki temel etken nedir?

25:00 Bitkisel ilaçların "daha faydalı" olması doğru mu?

29:30 Alternatif ilaç üretim teknikleri

34:30 Yapay zeka sayesinde kişiye özel ilaç devri mi başlayacak?

44:00 İlaç kullanımı ve koruyucu sağlık

47:00 İlaçların geri dönüşümü mümkün mü?