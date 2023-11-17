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Gündelik Hayatımızda Bilim ve Felsefe | Bilim Ve Ötesi 17 Kasım 2023 18. Bölüm
Kablosuz Haberleşmenin Gelişim Süreci | Bilim ve Ötesi 10 Kasım 2023 17. Bölüm
Genetik Çalışmaları Geleceğimizi Nasıl Etkileyecek? | Bilim ve Ötesi 03 Kasım 2023 16. Bölüm
Türkiye'nin Savunma Sanayiindeki Atılımları | Bilim ve Ötesi 27 Ekim 2023 15. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Yolculuğu I Bilim ve Ötesi 19 Ekim 2023 14. Bölüm
Küresel Isınma | Bilim ve Ötesi 13 Ekim 2023 13. Bölüm
Akıllı Cihazlar ve Siber Güvenlik | Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 12. Bölüm
Matematik ve Dijital Dünya | Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 11. Bölüm
Matematik ve Dünya Üzerindeki Etkileri I Bilim ve Ötesi 11 Ağustos 2023 10. Bölüm
Evren ve Fizik | Bilim ve Ötesi 14 Temmuz 2023 9. Bölüm
Türkiye'nin Petrol Rezervi Keşifleri I Bilim ve Ötesi 11 Temmuz 2023 8. Bölüm
Enerji Geleceğimiz ve Akkuyu Nükleer Santrali | Bilim ve Ötesi 29 Haziran 2023 7. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Atılımları | Bilim ve Ötesi 14 Haziran 2023 6. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 5. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri | Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 4. Bölüm
Türkiye'nin Teknolojik Hamlelerinde Gizemli Ölümler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 3. Bölüm
Cumhuriyet Döneminde Engellenen Teknolojik Hamleler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 2. Bölüm
Milli Teknoloji Hamlesi ve Teknofest I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 1. Bölüm

Gündelik Hayatımızda Bilim ve Felsefe | Bilim Ve Ötesi

Bu bölümde Doç. Dr. Enis Doko ile gündelik hayatımızda bilim ve felsefenin önemi konuşuldu.

Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Doç. Dr. Enis Doko konuk oldu. konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi 18. bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

02:00 Bilim ve felsefe gündelik hayatımızda ne kadar belirleyici?

04:15 Bilim doğayı anlamak mı kontrol etmek üzerine mi kurulu?

06:45 Bilimin temelleri metafizikte mi yatıyor?

11:00 Gizemli durumlar mı bilimi metafiziğie yaklaştırdı?

15:00 Bilimin doğasını nasıl anlamalıyız?

16:15 Neyin bilim neyin gayri bilim olduğunu kim veya ne belirler?

20:30 Bilim, insanları mutlak gerçeğe ulaştırabilir mi?

25:30 Din ve bilim çatışması söylemini kimler ve niçin ileri sürdü?

32:30 Her dilde felsefe yapılabilir mi?

35:00 Evrimi kabul etmek dini söylemi terk etmek anlamına mı geliyor?

37:30 İdeolojik olmayan bir bilim tarihi nasıl yazılabilir?

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