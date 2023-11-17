Gündelik Hayatımızda Bilim ve Felsefe | Bilim Ve Ötesi

Bu bölümde Doç. Dr. Enis Doko ile gündelik hayatımızda bilim ve felsefenin önemi konuşuldu.

Bilim ve Ötesi'ne bu hafta Doç. Dr. Enis Doko konuk oldu. konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi 18. bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

02:00 Bilim ve felsefe gündelik hayatımızda ne kadar belirleyici?

04:15 Bilim doğayı anlamak mı kontrol etmek üzerine mi kurulu?

06:45 Bilimin temelleri metafizikte mi yatıyor?

11:00 Gizemli durumlar mı bilimi metafiziğie yaklaştırdı?

15:00 Bilimin doğasını nasıl anlamalıyız?

16:15 Neyin bilim neyin gayri bilim olduğunu kim veya ne belirler?

20:30 Bilim, insanları mutlak gerçeğe ulaştırabilir mi?

25:30 Din ve bilim çatışması söylemini kimler ve niçin ileri sürdü?

32:30 Her dilde felsefe yapılabilir mi?

35:00 Evrimi kabul etmek dini söylemi terk etmek anlamına mı geliyor?

37:30 İdeolojik olmayan bir bilim tarihi nasıl yazılabilir?