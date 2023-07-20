Matematik ve Dünya Üzerindeki Etkileri I Bilim ve Ötesi

Bugünkü matematik bilgisi her şeyi çözüyor mu?

Matematiğin sınırı var mı? Matematiksiz doğa bilimleri olur mu? Matematik icat mıdır, keşif midir? Bugünkü matematik bilgisi her şeyi çözüyor mu? Matematik öğrenmede neden zorlanıyoruz?

Bilim ve Ötesi'nin bu hafta Prof. Dr. Murat Kirişçi konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi 10. bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi

02:00 Matematik nedir ve ne işe yarar?

10:00 Matematik olmadan da olur mu?

14:00 Matematik icat mıdır, keşif midir?

16:30 Matematik ve dünya üzerindeki etkileri

21:00 Bir matematikçiyi en iyi yapan nedir?

26:00 Matematik olmadan da olur mu?

29:30 Çözülemeyen soru var mı?

32:00 Bugünkü matematik bilgisi her şeyi çözüyor mu?

36:00 Sonsuz otel paradoksu nedir, neyi çözüyor?

40:00 Sonsuzluk hesaplanabilir bir şey mi?

51:00 Matematik ve insan üzerindeki etkileri

53:00 Matematik öğrenmede neden zorlanıyoruz?ü