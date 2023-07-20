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Matematik ve Dünya Üzerindeki Etkileri I Bilim ve Ötesi 20 Temmuz 2023 | 10. Bölüm
Evren ve Fizik | Bilim ve Ötesi 14 Temmuz 2023 | 9. Bölüm
Türkiye'nin Petrol Rezervi Keşifleri I Bilim ve Ötesi 11 Temmuz 2023 | 8. Bölüm
Enerji Geleceğimiz ve Akkuyu Nükleer Santrali | Bilim ve Ötesi 29 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Türkiye'nin Uzay Atılımları | Bilim ve Ötesi 14 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Yapay Zeka ve İnsan Hayatına Etkileri | Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Türkiye'nin Teknolojik Hamlelerinde Gizemli Ölümler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Cumhuriyet Döneminde Engellenen Teknolojik Hamleler I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Milli Teknoloji Hamlesi ve Teknofest I Bilim ve Ötesi 13 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Matematik ve Dünya Üzerindeki Etkileri I Bilim ve Ötesi

Bugünkü matematik bilgisi her şeyi çözüyor mu?

Matematiğin sınırı var mı? Matematiksiz doğa bilimleri olur mu? Matematik icat mıdır, keşif midir? Bugünkü matematik bilgisi her şeyi çözüyor mu? Matematik öğrenmede neden zorlanıyoruz?

Bilim ve Ötesi'nin bu hafta Prof. Dr. Murat Kirişçi konuk oldu. Ayşe Oğuz'un moderatörlüğünde Bilim ve Ötesi 10. bölümüyle sizlerle...

00:00 Bilim ve Ötesi
02:00 Matematik nedir ve ne işe yarar?
10:00 Matematik olmadan da olur mu?
14:00 Matematik icat mıdır, keşif midir?
16:30 Matematik ve dünya üzerindeki etkileri
21:00 Bir matematikçiyi en iyi yapan nedir?
26:00 Matematik olmadan da olur mu?
29:30 Çözülemeyen soru var mı?
32:00 Bugünkü matematik bilgisi her şeyi çözüyor mu?
36:00 Sonsuz otel paradoksu nedir, neyi çözüyor?
40:00 Sonsuzluk hesaplanabilir bir şey mi?
51:00 Matematik ve insan üzerindeki etkileri
53:00 Matematik öğrenmede neden zorlanıyoruz?ü

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