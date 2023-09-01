Abdullah b. Abbas (r.anh)

Kur'an'ın tercümanı ümmetin bilgesi Abdullah b. Abbas (r.anh)

Kur'an'ın tercümanı ümmetin bilgesi Abdullah b. Abbas (r.anh)

Müşriklerin Mekke'de İslam'ın yayılmasını engelleme çabalarından biri olarak Müslümanlara boykot uyguladıkları yıllardı. Müslümanlar hiç bu kadar zor durumda kalmamışlardı. Kendileriyle her türlü ticari ve sosyal ilişki kesilmiş, açlığa mahkum bırakılmışlardı. Bütün bu baskı ve zorluklara rağmen o günlerde Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ın (r.anh) evinde burukta olsa bir sevinç vardı...