Abdurrahman B. Avf (r.anh)

Varlık imtihanında faziletli bir yiğit Abdurrahman B. Avf (r.anh) ...

Varlık imtihanında faziletli bir yiğit Abdurrahman B. Avf (r.anh) ...

Medine'ye geldiğinde ne malı mülkü vardı, ne de çoluk çocuğu...Tarih boyu insanların uğruna savaş çıkaracak kadar düşkün oldukları bütün dünya nimetlerinden yoksundu ama cahiliye karanlığından sıyrılıp imanın tadına varmış bu gencin yaşamında bunların pek de bir önemi yoktu. Rahat bir hayatı terkedeli yıllar olmuştu. Hz. Ebubekir (r.anh) aracılığıyla İslam'a açılan yüreği Resulullah'ın (as) getirdiği ilahi mesajlarla can bulmuştu. Müslüman adıyla anılan ilk sekiz kişinin arasına dahil olduğu o günden beri hayatın zorluklarıyla karşılaşmıştı hep...

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