Cafer B. Ebi Talib (r.anh)

Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu Cafer B. Ebi Talib'in hayatı

Zü'l Hicreteyn Cafer b. Ebi Talib (r.anh)

"Habeşistan'da ülkesinde hiç zulmedilmeyen bir kral vardır. Allah (CC) sizin için bu durumdan bir kurtuluş yolu gösterinceye kadar orada kalın." Allah Rasulu (as) bu tavsiyesiyle müşriklerin eziyetlerinden dolayı öz yurtlarını terk etmek durumunda kalan müminlerden bazıları Habeşistan'a doğru yola koyuldular. Çöl hayatına aşina olan bu kimseler inançları uğruna her şeylerini bırakarak farklı bir iklimdeki yabancı bir ülkeye hiç tanımadıkları insanların arasına gidiyorlardı...