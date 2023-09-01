İbn Ümmü Mektum (r.anh)

Karanlık dünyasını imanın nuruyla aydınlatan sahabi İbn Ümmü Mektûm (r.anh)

Karanlık dünyasını imanın nuruyla aydınlatan sahabi İbn Ümmü Mektûm (r.anh)

Sahabinin önde gelenleri gibi sayfalar dolusu bilgi yoktu, onun hakkında. Lakin o ne sıradan biriydi. Ne diğer sahabilerden daha az tanınıyordu ne de zamanla unutulup gitmişti. Resulullah (sav) ile öyle bir hatırası vardı ki unutulması imkansızdı. Nitekim kıyamete kadar zayi olmayacak tek kitap Kur'an-ı Kerim'de bir sûre sırf o hatıra üzerine nazil olmuş ve Hz. Peygamber (as) Rabbi'nin hitabıyla karşı karşıya kalmıştı... Adı Husayn'dı, Mekke'de İslamiyet'i ilk kabul edenlerdendi.

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr