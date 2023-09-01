Hz. Osman (r.anh)

İki nur sahibi hayırlı eş, Hz. Osman (r.anh)...

İki nur sahibi hayırlı eş, Hz. Osman (r.anh)...

İslam'a gönül veren Mekkeliler'in vatanlarını terketmelerinin üzerinden iki yıl geçmiş, aylardan Ramazan yer, Bedir. Küfrün azılı önderleri İslam'ın kökünü kazımak için tam teçhizatlı azılı bir ordu hazırlamışlar. Kin ve nefret hisleriyle dolu yürekleri ve kibirli duruşlarıyla bir zamanlar yan yana yürürken şimdi sırf Müslüman oldukları için düşman kesildikleri kardeşlerine meydan okuyorlar. Sayıları çok daha az olan iman erleri ise "Haydi kalkın genişliği gökler ve yeryüzü kadar olan cennete" diyen Resulullah öncülüğünde onları korkusuzca karşılıyor.