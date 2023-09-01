Ka'b bin Malik (r.anh)

Doğruluğu ile kurtuluşa eren sahabi: Kâ'b bin Mâlik (r.anh)...

Güneşin kavurucu sıcağı iyiden iyiye kendini hissettiriyordu. O sıcakta meyveleri olgunlaşan hurma dallarının gölgeliğinde biraz olsun serinlemek kadar insanı rahatlatan bir nimet olamazdı. Lakin Medine'de hummalı bir sefer hazırlığı vardı. Allah Rasulu (SAV) Bizans'ın ani bir saldırı düzenleyeceği haberini almış vakit kaybetmeden Medine- Suriye ticaret yolu üzerinde bulunan Tebük' e doğru yola çıkmayı uygun görmüştü. Yolculuk uzun ve meşakkatli olacaktı. Ordunun iyi hazırlanması gerekti. Medine'nin beş büyük şairinden Kâ'b bin Mâlik (r.anh) sefere katılacaklar arasındaydı...