Esma bint Ümeys (r.anha)

İki hicret sahibi: Esma bint Ümeys (r.anha)

Kalp, imanla tanıştığında bütün korkuları reddediyor ve iman dolu cesur bir kalp en çok mümin bir kadına yakışıyor. İmanın verdiği cesaret ile o atalarının dinini bırakıp Son Peygamber'in (SAV) ilahi çağrısına yüreğini bağlamıştı. Bu yüzdendi kalbiyle inandığını diliyle söylemekten korkmaması... İşkenceler altında inlerken dahi yolundan dönmemesi bu yüzdendi. Onun cesareti Mekke'deki şirk bataklığının ortasında imanı göğsünde gururla taşıyabilmesinden belliydi. O Allah Resulu'ne (AS) inanan o bir avuç insandan biri olan Esma bint Ümeys'di...