Ümmü Seleme (r.anha)

İslam'a adanmış bir ömür: Ümmü Seleme

İslam'a adanmış bir ömür: Ümmü Seleme

Kimin başına bir musibet gelir de Allah'ı Teala'nın emrettiği gibi " Biz şüphesiz Allah'a (CC) aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz. Allah'ım (CC) musibetimin ecrini bana ver, bana kaybettiğimden daha hayırlısını ver." diye dua ederse Allah (CC) mutlaka onun duasını kabul eder." demişti, Allah'ın Resulu (as). Sevgili eşi Ebu Seleme'nin vefatıyla hüzne buğulan Ümmü Seleme(r.anha) bu dua ile Rabbi'ne sığınarak teselli bulmaya çalışıyordu. Bu günlere gelmek hiç de kolay olmamıştı, zira...