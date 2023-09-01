Havle bint Sale'be (r.anha)

Şikayetini Allah'a ulaştıran kadın sahabi: Havle bint Sale'be (r.anha)

Medineli hanım sahabilerden Havle bint Sale'be (r.anha) kendisi gibi hazrec kabilesine sahip Ubâde bin Sâmit'in kardeşi Evs bin Sâmit ile evliydi. Evs Bedir, Uhud, Hendek gibi birçok savaşta Hz. Peygamber (SAV) ile birlikte müşriklere karşı mücadele vermişti. Ardında bıraktığı uzun yıllar Evs' yormuş iyice yaşlandırmıştı. Artık huysuz ve geçimsiz bir ihtiyardı. Olur olmaz her sebepten tartışma çıkayordu. Bir sebeple hanımı Havle'ye kızdığı günlerden biriydi. Öfkesine öyle yenik düşmüştü ki Havle'ye "Sen bana annemin sırtı gibisin." diyerek bir telaşla evinden çıkıp gitti. Çok geçmeden sakinleşen v eöfkeyle hanımına söylediklerinden pişman olan Evs, evine döndü...