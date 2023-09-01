Hz. Ali (r.anh)

Hane-i saadetin kahraman sakini: Hz. Ali (r.anh)

Hane-i saadetin kahraman sakini: Hz. Ali (r.anh)

Kaniatin güneşi yaşadığı eve doğmuşken Ali'nin (r.anh) yüreği buna kayıtsız kalamazdı. Çünkü o bu güneşin sadece evini değil bütün insanlığı aydınlatacağının farkındaydı. Ne atalarının dini engelleyebildi bunu ne de çevresi. O Allah(CC) ve Resulu'nü çocuk kalbiyle sevdi...

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