Enes bin Malik (r.anh)

Resulullah'in (SAV) hizmetkarı Enes bin Malik (r.anh)...

Resulullah'in (SAV) hizmetkarı Enes bin Malik (r.anh), Resulullah'ın huzuruna çıktığında henüz 10 yaşındaydı. Okuma yazma bilen zeki ve yetenekli bir çocuktu. Annesi Ümmü Süleym oğlunun Medine'ye henüz hicret eden Resulullah'a (SAV) hizmet etmesini ve onun terbiyesi ile yetişmesini çok arzuluyordu. Ya Resulullah (SAV) Enes hizmet içindir. Onun için Allah'a (CC) dua et diyerek oğlunu Nebi (SAV)in hizmetine vermek istediğini bildirdi. Bütün samimiyetleriyle kendisine kucak açan bu şehrin insanlarından gelen her teklif Allah Resulu'nun (SAV) nezdinde değerliydi. Geri çevirmedi, Ümmü Süleym,i. Oğlu Enes'i yanına almayı kabul etti ve küçük hizmetkarı için şöyle dua etti:

"Allah'ım (CC) bu yavruya bolca evlat ve mal nasip eyle. Verdiklerini de kendisi için bereketli eyle." Hz. Peygamber (CC) tanıdığı gün küçük Enes'in hayatının en güzel 10 ylının başlangıcı oldu. İnsanların engüzeli, en cömerti, encesuru ve ailesine karşı en şefkatlisi olan Allah'ın sevgili elçisi olan Resulullah'ın (SAV) yanında bulunmak ve ona hizmet etmek büyük bir şerefti...