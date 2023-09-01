Ümmü Umare (r.anha)

Uhud'da cesur bir kadın: Ümmü Umâre (r.anha)

Uhud'da cesur bir kadın: Ümmü Umâre (r.anha)

Medine'de ilk kez kadınların savaşa katılmasına izin veriliyordu. Daha önce Bedir'e ve diğer seferlere katılmak isteyen kadınlar olmak istemesine rağmen Allah Rasulu (as) onların taleplerini uygun bulmamıştı. Fakat bu kez yaralıları tedavi etmek, su, yiyecek ve ilaç temini gibi yardımcı hizmetlerde kadınların görev almalarına izin vermişlerdi. Ümmü Umâre (r.anha) Uhud Savaşı'nın yapılacağı sabah evinden çıktı. Orada olup biteni merak ediyordu. Çünkü kocası ve iki oğlu da savaş meydanındaydı. Uhud'a ulaştığında Müslümanlar üstünlüğü ele geçirmişlerdi...