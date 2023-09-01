Zeyd bin Erkam (r.anh)

Rabbini tasdikiyle müjdelenen genç: Zeyd bin Erkam (r.anh)...

Hz. Peygamber (SAV) ve ordusu etrafındaki kabileleri kışkırtarak Müslümanlara karşı asker toplayan Beni Mustalik Kabilesi'ne düzenlenen sefer nedeniyle Müreysi kuyusunun başında karargah kurmuşlardı. İçerisinde çok az miktarda su bulunan kuyu ashab tarafından ortak kullanılıyordu. Muhacirlerden Cehcah bin Kays ile ensarlardan Sinan bin Vebera kuyuda karışan kovaları nedeniyle hararetli bir tartışmaya giriştiler. Tartışma giderek şiddetlenince muhacirler ve ensarın tamamı bu olaya müdahil oldular...