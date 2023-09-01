Muaz bin Cebel (r.anh)

Alimlerin öncüsü fakih sahabi Muâz bin Cebel (r.anh)

Elçier yılı olarak anılan Hicret'in 9. yılıydı. Medine'ye gelen heyetler içerisinde Yemenliler hem fazlalığı hem de dini öğrenme konusundaki gayretleriyle Resulullah'ın (SAV) takdirini kazanmışlardı. Allah Rasulu (SAV) de kendilerine göndermek üzere bir heyet hazırlamış; bu heyete başkan olarak ümmetim içerisinde helal ve haram konusunda en bilgili olan kişi dediği Muâz bin Cebel'i (r.anh) seçmişti. Elçi, zekat memuru ve kadı sıfatıyla Yemen'e gidecek olan Muâz bin Cebel (r.anh) bir yandan yönetimde görev alırken bir yandan da dini konularda halka rehberlik edecekti.