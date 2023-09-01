Safiye bint Huyey (r.anha)

Soyluluğu, güzelliği, iyi ahlâk ve namusluluğu ile herkesçe bilinen Safiye bint Huyey'in hayatına dair detayları birlikte öğrenelim.

Eşi Muhammed (sav), babası Harun (as) ve amcası Musa (as) Safiye bint Huyey (r.anha)

Allah Resulu'nün Medine'ye hicretinin ardından şehrin eski sakinlerinden olan Yahudiler için yeni bir dönem başlamıştı. İslam Peygamber'iyle (as) yaptıkları Medine Sözleşmesi gereği Müslümanlar ile birlikte yaşayacak ve şehri dış saldırılara beraber savunacaklardı. Ne var ki Mekkedeki güvensiz ortamın ardından Hz. Peygamber (as) Medine'de yeni ve huzurlu bir toplum inşa etme gayreti önce Yahudi kabilerinden Kaynuka Oğullar'ı sonra da Nadîr Oğullar'ı tarafından suistimal edildi.