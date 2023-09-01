Ümmü Atıyye (r.anha)

Sünnete hizmetin öncülerinden Ümmü Atıyye (r.anha)

Allah Rasulu (SAV) peygamberlik görevini en güzel şekilde tamamlamış ve en yüce dosta kavuşmuştu, artık. Hayatı boyunca onu yalnız bırakmayan sahabilerin bir kısmı peygamber şehri Medin'den ayrılmış; fetihlerle genişleyen İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinde yerlerini almaya başlamışlardı. Ensar hanımlarından Ümmü Atıyye'ye (r.anha) gelen bir haber onun da artık gitme vaktinin geldiğini bildiriyordu. Oğlu Basra'daydı ve çok hastaydı. Onu görebilmek için aceleyle yola çıktıysa da uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Basra'ya vardığında oğlunun bir-iki gün evvel vefat ettiğini öğrendi...