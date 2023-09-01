VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Ebubekir es-Sıddık (r.anh) 01 Eylül 2023 1. Bölüm
Hz. Ömer 01 Eylül 2023 2. Bölüm
Hz. Osman (r.anh) 01 Eylül 2023 3. Bölüm
Hz. Ali (r.anh) 01 Eylül 2023 4. Bölüm
Hz. Hatice (r.anha) 01 Eylül 2023 5. Bölüm
Fatma Bint Rasulullah (r.anha) 01 Eylül 2023 6. Bölüm
Aişe (r.anha) 01 Eylül 2023 7. Bölüm
Ümmü Seleme (r.anha) 01 Eylül 2023 8. Bölüm
Safiye bint Huyey (r.anha) 01 Eylül 2023 9. Bölüm
Zeynep bint Cahş (r.anha) 01 Eylül 2023 10. Bölüm
11. Bölüm - Cafer B. Ebi Talib (r.anh) 01 Eylül 2023 11. Bölüm
Musab b. Umeyr (r.anh) 01 Eylül 2023 12. Bölüm
Zeyd b. Harise (r.anh) 01 Eylül 2023 13. Bölüm
Esma bint Ebubekir (r.anha) 01 Eylül 2023 14. Bölüm
Ebu Zer el- Ğıfari (r.anh) 01 Eylül 2023 15. Bölüm
16. Bölüm - Abdurrahman B. Avf (r.anh) 01 Eylül 2023 16. Bölüm
Abdullah b. Ömer (r.anh) 01 Eylül 2023 17. Bölüm
18. Bölüm - Ümmü Eymen (r.anha) 01 Eylül 2023 18. Bölüm
Abdullah b. Mesud (r.anh) 01 Eylül 2023 19. Bölüm
Ümmü M'abed (r.anh) 01 Eylül 2023 20. Bölüm
İbn Ümmü Mektum (r.anh) 01 Eylül 2023 21. Bölüm
Ümmü Süleym (r.anha) 01 Eylül 2023 22. Bölüm
Ebu Talha (r.anh) 01 Eylül 2023 23. Bölüm
Enes bin Malik (r.anh) 01 Eylül 2023 24. Bölüm
Sa'd b. Muaz (r.anh) 01 Eylül 2023 25. Bölüm
Esma bint Ümeys (r.anha) 01 Eylül 2023 26. Bölüm
Havle bint Sale'be (r.anha) 01 Eylül 2023 27. Bölüm
Muaz bin Cebel (r.anh) 01 Eylül 2023 28. Bölüm
Ebu Said el-Hudri (r.anh) 01 Eylül 2023 29. Bölüm
Zeyd bin Erkam (r.anh) 01 Eylül 2023 30. Bölüm
Ümmü Atıyye (r.anha) 01 Eylül 2023 31. Bölüm
Ebu Hureyre (r.anh) 01 Eylül 2023 32. Bölüm
Ka'b bin Malik (r.anh) 01 Eylül 2023 33. Bölüm
Esma bint Yezid (r.anha) 01 Eylül 2023 34. Bölüm
Abdullah b. Abbas (r.anh) 01 Eylül 2023 35. Bölüm
Ümmü Umare (r.anha) 01 Eylül 2023 36. Bölüm

Ümmü Atıyye (r.anha)

Sünnete hizmetin öncülerinden Ümmü Atıyye (r.anha)

Allah Rasulu (SAV) peygamberlik görevini en güzel şekilde tamamlamış ve en yüce dosta kavuşmuştu, artık. Hayatı boyunca onu yalnız bırakmayan sahabilerin bir kısmı peygamber şehri Medin'den ayrılmış; fetihlerle genişleyen İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinde yerlerini almaya başlamışlardı. Ensar hanımlarından Ümmü Atıyye'ye (r.anha) gelen bir haber onun da artık gitme vaktinin geldiğini bildiriyordu. Oğlu Basra'daydı ve çok hastaydı. Onu görebilmek için aceleyle yola çıktıysa da uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Basra'ya vardığında oğlunun bir-iki gün evvel vefat ettiğini öğrendi...

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