Musab b. Umeyr (r.anh)

Ensarın ilk öğretmeni Musab b. Umeyr (r.anh)

Ensarın ilk öğretmeni Musab b. Umeyr (r.anh)

İftar için tatlı bir telaş vardı. Abdurrahman bin Avf, iftar sofrasına şöyle bir bakıverdi. Nedendir, bilinmez? Aklına birden Musab b. Umeyr (r.anh) gelmişti: "Musab b. Umeyr (r.anh) şehit edildi, halbuki o benden daha hayırlıydı." Dedi. Uhud Savaşı'nda şehit düşen Musab b. Umeyr'in (r.anh) hali bir türlü gözünün önünden gitmiyordu.

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