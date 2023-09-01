Ümmü M'abed (r.anh)

Peygamber'i (sav) en güzel anlatan kadın Ümmü M'abed (r.anha)

Peygamber'i (sav) en güzel anlatan kadın Ümmü M'abed (r.anha)

Yokluktan varlık devşirmeye çalışan köyünün kenarına kurduğu çadırında çölden geçenlerin yiyecek ihtiyaçlarını karşılayan sıradan bir kadın, Ümmü M'abed (r.anha). Ümmü M'abed (r.anha) bilmiyordu ki yokluk varlığa, kıtlık bolluğa gebeydi. Hele ki kuraklığın bütün şiddetiyle kendisini gösterdiği bu günlerde o bereketin kapısını çalacağını nereden bilebilirdi ki?