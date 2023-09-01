Sa'd b. Muaz (r.anh)

Hayrın anahtarı, gönüller sultanı, yiğit sahabi Sa'd b. Muâz (r.anh)...

Sabah namazını kıldırdıktan sonra telaşla mescitten çıktı, Allah Resulu (SAV). Gece vedat eden Sa'd b. Muâz'ın (r.anh) cenazesini teslim alan Abdüleşeloğulları'nın evlerine doğru yürüyordu. O kadar hızlıydı ki beraberindekiler kendisine yetişmekte zorlanıyordu. Kimini hırkası boynundan düşüyor, kiminin parmağından terliğinden parmak bağı kopuyordu. Şikayetlere aldırmadan ilerliyordu. Resulullah (AS). Sa'd'ın cenaze işlemlerinde hazır bulunamamaktan korkuyordu. 37 yaşında vefat eden Sa'd kısaömrünün yalnızca son birkaç senesini Müslüman olarak geçirmesine karşı İslam'a büyük hizmetler de bulunmuş, müminler için tam anlamıyla bir ensar kardeşi olmuştu...