Ebu Zer el- Ğıfari (r.anh)

Arayıştan arınışa Ebû Zer El Ğıfari (r.anh)

Arayıştan arınışa Ebû Zer El Ğıfari (r.anh)

Ebu Zer el Ğıfari (r.anh) putlardan nefret ediyor, bir ve tek olan Allah'a (CC) inanıyordu. Lakin yine de huzursuzdu. Savaşın yasak olduğu haram aylarda bile baskın ve yağmalarından vazgeçmeyen kabilesinin taşkınlıklarını vicdanına sığdıramıyordu, artık. Kabilesini terk etmek için yola çıktı. O buhranlı günlerde kendisi gibi yalnızca Allah'a (CC) inanan ve onun peygamberi olduğunu iddia eden adamın haberi kulağına çalınmıştı...