Ümmü Eymen (r.anha)

Resulullah'ın (sav) kıymetli dadısı Ümmü Eymen (r.anha)

Resulullah'ın (sav) kıymetli dadısı Ümmü Eymen (r.anha)

"Annemden sonraki annemdir." Derdi, hep Hz. Peygamber (as) onun için. Zira altı yaşındayken babasının kabrini ve akrabalarını ziyaret için birlikte gittikleri Medine'den annesini de kaybetmenin acısıyla dönerken Ümmü Eymen'in şefkatiyle teselli bulmuştu. Mekke'ye döndüğünde dedesi Abdülmuttalib torunun Ümmmü Eylem'in elinde büyümesine karar vermiş ve kendisinden onu asla ihmal etmemesini istemişti.

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