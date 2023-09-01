Aişe (r.anha)

Resulullah'ın sevgilisi Aişe (r.anha)

Resulullah'ın sevgilisi Aişe (r.anha)

Aişe (r.anha) mutluluğu dünyalıkla hiç aramamıştı ki...Onun varlığı yanı başındaydı. Çok sevdiği eşinin Aişe'siydi, o. Allah Resulu'ne (as) insanların en sevimlisini sorduklarında verdiği cevaptı, Aişe (r.anaha). Cebrail'in selam verdiği kadındı...

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