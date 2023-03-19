Asil kanla yazılan Çanakkale Destanı | Doğu'dan Batı'ya Tarih

Çanakkale Savaşı'nda salgın hastalık durumu var mıydı?

19 Mart 2023 | 17:46
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Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle... Doğudan Batıya Tarih programına bu hafta Prof. Dr. Burhan Sayılır konuk oldu.

00:00 Doğudan Batıya Tarih

02:00 Çanakkale Zaferi'nin 108. Yılı

03:00 18 Mart Şehitleri Anma Günü Ve Çanakkale Zaferi'nin 108. Yılı

05:00 Çanakkale Destanının 108. Yılı

16:00 Asil kanla yazılan Çanakkale Destanı

19:00 Çanakkale Cephesinde Mustafa Kemal

25:00 Çanakkale Savaşı Hangi Koşullarda Yapıldı?

35:00 Çanakkale Savaşında Yaşanan Gelişmeler

38:00 Çanakkale Cephesi Neden Açıldı?

39:00 Çanakkale Savaşı'nın İslam Dünyasındaki Karşılığı

44:00 Çanakkale'de Kimler Kimlerle Savaştı?

01:02:00 Çanakkale Savaşı'nda Arıburnu'nun Kritik Rolü

01:14:00 Çanakkale'de Şehit Düşen Kahramanlar

01:19:00 Çanakkale Savaşı'nda Salgın Hastalık Durumu Var Mıydı?

01:26:00 Çanakkale Cephesi'nin Türk Milleti İçin Önemi Neydi?

01:29:00 Çanakkale Savaşı'nda Askerler Nasıl Besleniyordu?

01:35:00 Çanakkale Savaşı'nda Kullanılan Güçlü Silahlar

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