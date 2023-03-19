Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle... Doğudan Batıya Tarih programına bu hafta Prof. Dr. Burhan Sayılır konuk oldu.
00:00 Doğudan Batıya Tarih
02:00 Çanakkale Zaferi'nin 108. Yılı
03:00 18 Mart Şehitleri Anma Günü Ve Çanakkale Zaferi'nin 108. Yılı
05:00 Çanakkale Destanının 108. Yılı
16:00 Asil kanla yazılan Çanakkale Destanı
19:00 Çanakkale Cephesinde Mustafa Kemal
25:00 Çanakkale Savaşı Hangi Koşullarda Yapıldı?
35:00 Çanakkale Savaşında Yaşanan Gelişmeler
38:00 Çanakkale Cephesi Neden Açıldı?
39:00 Çanakkale Savaşı'nın İslam Dünyasındaki Karşılığı
44:00 Çanakkale'de Kimler Kimlerle Savaştı?
01:02:00 Çanakkale Savaşı'nda Arıburnu'nun Kritik Rolü
01:14:00 Çanakkale'de Şehit Düşen Kahramanlar
01:19:00 Çanakkale Savaşı'nda Salgın Hastalık Durumu Var Mıydı?
01:26:00 Çanakkale Cephesi'nin Türk Milleti İçin Önemi Neydi?
01:29:00 Çanakkale Savaşı'nda Askerler Nasıl Besleniyordu?
01:35:00 Çanakkale Savaşı'nda Kullanılan Güçlü Silahlar