Müslüman Kudüs'ün Tarihi I Doğu'dan Batı'ya Tarih

Kudüs'ün Müslümanlar için önemi nedir? Kudüs'ü üç semavi din için önemli kılan şey nedir? Kudüs şehri tarih boyunca kimlerin hakimiyetindeydi? Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethettikten sonra Yahudilere yaklaşımı nasıldı?

Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle... Doğudan Batıya Tarih programına bu hafta Prof. Dr. Aydın Usta, Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Prof. Dr. Mustafa Güler, Doç. Dr. Abdullah Çakmak ve Prof. Dr. Necmettin Alkan konuk oldu.

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih



08:00 Peygamberler Şehri Kudüs'ün Kadim Tarihi



14:40 Kudüs'ün Müslümanlar İçin Önemi



31:30 Kudüs Şehri Tarih Boyunca Kimlerin Hakimiyetindeydi?



36:12 Kudüs'ü Üç Semavi Din İçin Önemli Kılan Şey Nedir?



37:20 Mescid-i Aksâ'nın Tarihi ve Önemi



48:03 Selahaddin Eyyubi ve Kudüs'ün Yeniden Fethi



58:16 Haçlıların Kudüs'ü İşgali Sırasında Yaptıkları Tahribatlar



1:05:25 Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü Fethettikten Sonra Yahudilere Yaklaşımı Nasıldı?



1:10:50 Osmanlı Döneminde Kudüs



1:17:03 Kudüs'de Osmanlı İzleri



1:20:00 Müslüman Kudüs'ün Tarihi



1:25:29 Siyonistler ve Orta Doğu



1:40:22 Filistin'in İşgaline Sebep Olan İşgal Politikası: Siyonizm