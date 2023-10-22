Müslüman Kudüs'ün Tarihi I Doğu'dan Batı'ya Tarih
Kudüs'ün Müslümanlar için önemi nedir? Kudüs'ü üç semavi din için önemli kılan şey nedir? Kudüs şehri tarih boyunca kimlerin hakimiyetindeydi? Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethettikten sonra Yahudilere yaklaşımı nasıldı?
Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle... Doğudan Batıya Tarih programına bu hafta Prof. Dr. Aydın Usta, Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Prof. Dr. Mustafa Güler, Doç. Dr. Abdullah Çakmak ve Prof. Dr. Necmettin Alkan konuk oldu.
00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih
08:00 Peygamberler Şehri Kudüs'ün Kadim Tarihi
14:40 Kudüs'ün Müslümanlar İçin Önemi
31:30 Kudüs Şehri Tarih Boyunca Kimlerin Hakimiyetindeydi?
36:12 Kudüs'ü Üç Semavi Din İçin Önemli Kılan Şey Nedir?
37:20 Mescid-i Aksâ'nın Tarihi ve Önemi
48:03 Selahaddin Eyyubi ve Kudüs'ün Yeniden Fethi
58:16 Haçlıların Kudüs'ü İşgali Sırasında Yaptıkları Tahribatlar
1:05:25 Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü Fethettikten Sonra Yahudilere Yaklaşımı Nasıldı?
1:10:50 Osmanlı Döneminde Kudüs
1:17:03 Kudüs'de Osmanlı İzleri
1:20:00 Müslüman Kudüs'ün Tarihi
1:25:29 Siyonistler ve Orta Doğu
1:40:22 Filistin'in İşgaline Sebep Olan İşgal Politikası: Siyonizm