İsrail'in Filistin İşgalinin Tarihçesi | Doğu'dan Batı'ya Tarih
Bu bölümde Mütercim Cemal Aydın ve Araştırmacı - Yazar Dr. Abdulkadir Turan ile Filistin'in adım adım İsrail tarafından işgali konuşuldu.
Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle... Doğudan Batıya Tarih programına bu hafta Mütercim Cemal Aydın ve Araştırmacı - Yazar Dr. Abdulkadir Turan konuk oldu.
00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih
02:00 Filistin'in adım adım İsrail tarafından işgali
10:00 Nureddin Zengi kimdir?
17:00 Roger Garaudy'nin Filistin mücadelesi
20:30 Sonradan Müslüman olan Fransız düşünür: Garaudy
24:00 Roger Garaudy Müslüman olduktan sonra Batı'yı nasıl gördü?
27:00 Roger Garaudy İsrail ve Batı'yı nasıl anlattı?
30:00 Garaudy Müslüman olunca Batı'da nasıl tanıtıldı?
33:00 Filistin direnişinin simgesi: Hanzala
36:00 İsrail'in Filistin işgalinin tarihçesi
48:00 Müslümanlar Kudüs'e nasıl hakim oldu?
51:00 Kudüs bir dönem Müslümanların elinden nasıl çıktı?
54:00 Hitler kaç milyon Yahudiyi öldürdü?
57:00 Yahudilerin "6 Milyon Yahudi" algısı nedir?
01:00:00 Hristiyanlara göre "Tanrı'yı Öldüren" kavim hangi kavimdir?
01:06:00 Haçlılar neden Kudüs'ü hedef seçti?
01:09:00 Hristiyanlar Müslümanlara karşı nasıl birleşti?
01:14:00 Haçlıların Müslüman ülkeleri istila etmesi
01:22:00 Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyübi
01:30:00 İşaya (Yeşaya) kehaneti nedir?
01:35:00 Yahudilerin Kudüs üzerindeki emelleri neler?