İsrail'in Filistin İşgalinin Tarihçesi | Doğu'dan Batı'ya Tarih

Bu bölümde Mütercim Cemal Aydın ve Araştırmacı - Yazar Dr. Abdulkadir Turan ile Filistin'in adım adım İsrail tarafından işgali konuşuldu.

Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle... Doğudan Batıya Tarih programına bu hafta Mütercim Cemal Aydın ve Araştırmacı - Yazar Dr. Abdulkadir Turan konuk oldu.

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

02:00 Filistin'in adım adım İsrail tarafından işgali

10:00 Nureddin Zengi kimdir?

17:00 Roger Garaudy'nin Filistin mücadelesi

20:30 Sonradan Müslüman olan Fransız düşünür: Garaudy

24:00 Roger Garaudy Müslüman olduktan sonra Batı'yı nasıl gördü?

27:00 Roger Garaudy İsrail ve Batı'yı nasıl anlattı?

30:00 Garaudy Müslüman olunca Batı'da nasıl tanıtıldı?

33:00 Filistin direnişinin simgesi: Hanzala

36:00 İsrail'in Filistin işgalinin tarihçesi

48:00 Müslümanlar Kudüs'e nasıl hakim oldu?

51:00 Kudüs bir dönem Müslümanların elinden nasıl çıktı?

54:00 Hitler kaç milyon Yahudiyi öldürdü?

57:00 Yahudilerin "6 Milyon Yahudi" algısı nedir?

01:00:00 Hristiyanlara göre "Tanrı'yı Öldüren" kavim hangi kavimdir?

01:06:00 Haçlılar neden Kudüs'ü hedef seçti?

01:09:00 Hristiyanlar Müslümanlara karşı nasıl birleşti?

01:14:00 Haçlıların Müslüman ülkeleri istila etmesi

01:22:00 Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyübi

01:30:00 İşaya (Yeşaya) kehaneti nedir?

01:35:00 Yahudilerin Kudüs üzerindeki emelleri neler?