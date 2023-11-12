Deprem ve Arkeoloji | Doğu'dan Batı'ya Tarih
Bu bölümde Sanat Tarihçisi Muhammet Arslan ile kadim kentlerden Antakya'nın tarihi konuşuldu.
Deprem sonrası tarihi eserlere ne oldu? Hatay Antakya'daki kültürel mirasa ne oldu? "Enkaz Arkeolojisi" nedir? Deprem sonrası tarihi eserlere ne oldu? Hatay Antakya'daki tarihi eserlere ne oldu?
Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" yeni bölümüyle sizlerle... Doğudan Batıya Tarih programına bu hafta Sanat Tarihçisi Muhammet Arslan konuk oldu.
00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih
02:00 İsrail'in Filistin Soykırımı
04:30 Deprem ve Arkeoloji
05:30 Deprem sonrası tarihi eserlere ne oldu?
10:30 Hatay Antakya'daki kültürel mirasa ne oldu?
13:00 Kadim kentlerden Antakya'nın tarihi
24:00 Antakya'nın depremler tarihi
26:30 "Enkaz Arkeolojisi" nedir?
31:00 Anadolu'da inşa edilen ilk cami: Habib-i Neccar Camii
45:00 Deprem ve Arkeoloji
51:00 Türkiye'de yaşanan büyük depremler
58:00 Asrın felaketinde yıkılan tarihi eserler
01:03:00 Hatay'daki Ulu Camii ne durumda?
01:05:30 Deprem sonrası tarihi eserlere ne oldu?
01:15:00 Hatay Antakya'daki tarihi eserlere ne oldu?
01:32:00 Türkiye'de arkeoloji çalışmaları