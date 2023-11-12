Deprem ve Arkeoloji | Doğu'dan Batı'ya Tarih

Bu bölümde Sanat Tarihçisi Muhammet Arslan ile kadim kentlerden Antakya'nın tarihi konuşuldu.

Deprem sonrası tarihi eserlere ne oldu? Hatay Antakya'daki kültürel mirasa ne oldu? "Enkaz Arkeolojisi" nedir? Deprem sonrası tarihi eserlere ne oldu? Hatay Antakya'daki tarihi eserlere ne oldu?

Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" yeni bölümüyle sizlerle... Doğudan Batıya Tarih programına bu hafta Sanat Tarihçisi Muhammet Arslan konuk oldu.

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

02:00 İsrail'in Filistin Soykırımı

04:30 Deprem ve Arkeoloji

05:30 Deprem sonrası tarihi eserlere ne oldu?

10:30 Hatay Antakya'daki kültürel mirasa ne oldu?

13:00 Kadim kentlerden Antakya'nın tarihi

24:00 Antakya'nın depremler tarihi

26:30 "Enkaz Arkeolojisi" nedir?

31:00 Anadolu'da inşa edilen ilk cami: Habib-i Neccar Camii

45:00 Deprem ve Arkeoloji

51:00 Türkiye'de yaşanan büyük depremler

58:00 Asrın felaketinde yıkılan tarihi eserler

01:03:00 Hatay'daki Ulu Camii ne durumda?

01:05:30 Deprem sonrası tarihi eserlere ne oldu?

01:15:00 Hatay Antakya'daki tarihi eserlere ne oldu?

01:32:00 Türkiye'de arkeoloji çalışmaları