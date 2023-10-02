İki Kıtayı Birleştiren Şehir İstanbul'un Tarihi | Doğu'dan Batı'ya Tarih
Bu bölümde Sanat Tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz ile İstanbul'un tarihi konuşuldu.
Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Sanat Tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih
00:53 İstanbul'un tarihi
03:37 İki kıtayı birleştiren şehir İstanbul'un tarihi
04:17 İstanbul'daki surlar nasıl inşa edildi?
08:23 İstanbul'un kuruluş süreci
13:15 İstanbul'un fethinden sonraki ilk yapılar neler?
14:03 İstanbul'un Roma geçmişinden neler yaşandı?
15:23 İki kıtayı birleştiren şehir İstanbul'un tarihi
16:15 İstanbul'da gayrimüslimler nerelerde yaşadı?
17:15 İstanbul'daki surlar nasıl inşa edildi?
21:43 İstanbul'un fethi ve fetih sürecinde neler yaşandı?
24:40 İstanbul'daki surlar kaç kez inşa edildi?
25:53 "İstanbul'daki surların bin yıl halkını korudu"
26:15 İstanbul'un adı nereden geliyor?
30:02 İstanbul'un surları hangi amaçla kullanıldı?
36:48 Ayasofya camii nasıl inşa edildi?
38:25 İstanbul tarihi açısından Ayasofya'nın önemi
43:08 İstanbul'un Roma ve Bizans geçmişi
56:06 İstanbul'un fethinden sonra hangi yapılar inşa edildi?
1:02:13 Osmanlı'da gayrimüslimler nasıl yaşadı?
1:02:49 Osmanlı'nın gayrimüslimlere karşı yaklaşımı nasıldı?
1:04:53 Bizans'tan günümüze ulaşan eserler neler?
1:11:01 İstanbul'daki Arap Camii ve sahabiler
1:15:20 Arap Camii ismini nasıl aldı?
1:16:23 İstanbul'da Galata'da kiliseden çevrilme en büyük cami: Arap Camii
1:18:08 Galata ve Beyoğlu'nun tarihi
1:27:00 İstanbul'un fethinden sonraki ilk yapılar neler?
1:33:00 Fatih Külliyesi'nin tarihi geçmişi