Emir Timur ile Yıldırım Bayezid neden karşı karşıya neden geldi? Ankara Savaşı'nda neler oldu? Timurun Anadolu Seferi ve Ankara Savaşı'nda neler yaşandı? Timur oğlu varken neden torununu veliaht yaptı? Timur Çin Seferi'ni neden gerçekleştiremedi? Timurlu Devleti'nin dini ve kültürel hayatı nasıldı?

Doğu'dan Batı'ya Tarih'te bu hafta "Emir Timur ve Devleti " konuşuldu.

Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Prof. Dr. Musa Şamil Yüksel konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih 52. bölümüyle yayında...

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

04:00 Emir Timur ve Devleti

20:00 Timurlularda Din - Devlet İlişkisi

27:00 Timurlu Devleti'nin siyasi tarihi

37:00 Emir Timur ile Yıldırım Bayezid neden karşı karşıya neden geldi?

47:00 Emir Timur ve Yıldırım Bayezid arasında yaşanan Ankara Savaşı

51:00 Ankara Savaşı'nda neler oldu?

55:00 Timur'un Anadolu Seferi ve Ankara Savaşı'nda neler yaşandı?

01:00:00 Timur oğlu varken neden torununu veliaht yaptı?

01:02:00 Timur Çin Seferi'ni neden gerçekleştiremedi?

01:06:00 Timurlu Devleti neden çöktü?

01:13:00 Timurlu Devleti'nin dini ve kültürel hayatı nasıldı?

01:22:00 Timurlularda din-devlet ilişkisi

01:25:00 Timurlu Devleti'nde dini hayat nasıldı?

01:29:00 Timur nasıl bir hükümdardı?

01:37:00 Timur ve tasavvuf ehli

01:42:00 Timurlu Devleti'ndeki dini kurumlar nelerdi?

01:46:00 Timurlu Devleti'nde ilmi hayat