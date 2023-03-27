Klasik Osmanlı mimarisinin temel özellikleri nelerdir? Osmanlı mimarisi altın çağını hangi dönem yaşadı? Osmanlı mimarisi kaça ayrılıyor?

Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle... Doğudan Batıya Tarih programına bu hafta Prof. Dr. Suphi Saatçi ve Tarihçi - Yazar Zafer Bilgi konuk oldu.

00:00 Doğudan Batıya Tarih

01:00 Osmanlı'da Mimari Ve Estetik

05:00 Klasik Osmanlı Mimarisinin Temel Özellikleri Neler?

08:00 Geçmişin İzleri: Klasik Osmanlı Mimarisi

11:00 Osmanlı Mimarisinde Görülen Cami Tipleri

20:00 Osmanlı Kültür Ve Medeniyeti

30:00 Osmanlı Mimarisi Altın Çağını Hangi Dönem Yaşadı?

40:00 Asırlara Meydan Okuyan Osmanlı Eserleri

50:00 Osmanlı'da Mimari Ve Estetik

01:02:00 Osmanlı'da Okuma Kültürü

01:06:00 Hafız-ı Kütüb Kimlere Denir?

01:10:00 Osmanlı Mimarisi Kaça Ayrılıyor?

01:30:00 Osmanlı'daki Mimari Yapıların Hikayeleri

01:40:00 Osmanlı'da Hamam Kültürü