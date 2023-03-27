Klasik Osmanlı mimarisinin temel özellikleri nelerdir? Osmanlı mimarisi altın çağını hangi dönem yaşadı? Osmanlı mimarisi kaça ayrılıyor?
Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle... Doğudan Batıya Tarih programına bu hafta Prof. Dr. Suphi Saatçi ve Tarihçi - Yazar Zafer Bilgi konuk oldu.
00:00 Doğudan Batıya Tarih
01:00 Osmanlı'da Mimari Ve Estetik
05:00 Klasik Osmanlı Mimarisinin Temel Özellikleri Neler?
08:00 Geçmişin İzleri: Klasik Osmanlı Mimarisi
11:00 Osmanlı Mimarisinde Görülen Cami Tipleri
20:00 Osmanlı Kültür Ve Medeniyeti
30:00 Osmanlı Mimarisi Altın Çağını Hangi Dönem Yaşadı?
40:00 Asırlara Meydan Okuyan Osmanlı Eserleri
50:00 Osmanlı'da Mimari Ve Estetik
01:02:00 Osmanlı'da Okuma Kültürü
01:06:00 Hafız-ı Kütüb Kimlere Denir?
01:10:00 Osmanlı Mimarisi Kaça Ayrılıyor?
01:30:00 Osmanlı'daki Mimari Yapıların Hikayeleri
01:40:00 Osmanlı'da Hamam Kültürü