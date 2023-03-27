Osmanlı'da Mimari Ve Estetik | Doğu'dan Batı'ya Tarih

Osmanlı mimarisi altın çağını hangi dönem yaşadı?

27 Mart 2023 | 13:11
VİDEO DEVAM EDİYOR

Klasik Osmanlı mimarisinin temel özellikleri nelerdir? Osmanlı mimarisi altın çağını hangi dönem yaşadı? Osmanlı mimarisi kaça ayrılıyor?

Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle... Doğudan Batıya Tarih programına bu hafta Prof. Dr. Suphi Saatçi ve Tarihçi - Yazar Zafer Bilgi konuk oldu.

00:00 Doğudan Batıya Tarih

01:00 Osmanlı'da Mimari Ve Estetik

05:00 Klasik Osmanlı Mimarisinin Temel Özellikleri Neler?

08:00 Geçmişin İzleri: Klasik Osmanlı Mimarisi

11:00 Osmanlı Mimarisinde Görülen Cami Tipleri

20:00 Osmanlı Kültür Ve Medeniyeti

30:00 Osmanlı Mimarisi Altın Çağını Hangi Dönem Yaşadı?

40:00 Asırlara Meydan Okuyan Osmanlı Eserleri

50:00 Osmanlı'da Mimari Ve Estetik

01:02:00 Osmanlı'da Okuma Kültürü

01:06:00 Hafız-ı Kütüb Kimlere Denir?

01:10:00 Osmanlı Mimarisi Kaça Ayrılıyor?

01:30:00 Osmanlı'daki Mimari Yapıların Hikayeleri

01:40:00 Osmanlı'da Hamam Kültürü

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

96. Bölüm I Orta Çağ Almanya'sının Tarihi
96. Bölüm I Orta Çağ Almanya'sının Tarihi 29 Ocak 2023 | 13:55
97. Bölüm | Sultan II. Abdülhamid
97. Bölüm | Sultan II. Abdülhamid 05 Şubat 2023 | 16:12
Türkiye Coğrafyasında En Öldürücü ve Yıkıcı Depremler | Doğu'dan Batı'ya Tarih
Türkiye Coğrafyasında En Öldürücü ve Yıkıcı Depremler | Doğu'dan Batı'ya Tarih 19 Şubat 2023 | 16:53
98. Bölüm I Asrın Felaketi'nde Yıkılan Tarihi Yapılar
98. Bölüm I Asrın Felaketi'nde Yıkılan Tarihi Yapılar 27 Şubat 2023 | 08:58
99. Bölüm | Cengiz Han ve Moğollar
99. Bölüm | Cengiz Han ve Moğollar 05 Mart 2023 | 16:02
Yahudilik ve Hristiyanlık Tarihi - Doğu'dan Batı'ya Tarih
Yahudilik ve Hristiyanlık Tarihi - Doğu'dan Batı'ya Tarih 12 Mart 2023 | 12:31
Asil kanla yazılan Çanakkale Destanı | Doğu'dan Batı'ya Tarih
Asil kanla yazılan Çanakkale Destanı | Doğu'dan Batı'ya Tarih 19 Mart 2023 | 18:54
Osmanlı'da Mimari Ve Estetik | Doğu'dan Batı'ya Tarih
Osmanlı'da Mimari Ve Estetik | Doğu'dan Batı'ya Tarih 27 Mart 2023 | 13:11