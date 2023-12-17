VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Korku Edebiyatının Tarihi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 17 Aralık 2023 126. Bölüm
Moğollarda Psikolojik Harp ve İşkence Teknikleri I Doğu'dan Batı'ya Tarih 04 Aralık 2023 125. Bölüm
Haçlı Katliamları, Yahudiler ve Kudüs | Doğu'dan Batı'ya Tarih 27 Kasım 2023 124. Bölüm
Kadim Ortadoğu İnanışları ve Kudüs | Doğu'dan Batı'ya Tarih 20 Kasım 2023 123. Bölüm
Deprem ve Arkeoloji | Doğu'dan Batı'ya Tarih 12 Kasım 2023 122. Bölüm
İsrail'in Filistin İşgalinin Tarihçesi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 05 Kasım 2023 121. Bölüm
Müslüman Kudüs'ün Tarihi I Doğu'dan Batı'ya Tarih 23 Ekim 2023 120. Bölüm
Türklerin Kültür Tarihi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 12 Kasım 2023 119. Bölüm
İki Kıtayı Birleştiren Şehir İstanbul'un Tarihi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 02 Ekim 2023 118. Bölüm
Geç Dönem Bizans İmparatorluğu I Doğu'dan Batı'ya Tarih 25 Eylül 2023 117. Bölüm
Kültür ve Tarih İlişkisi - Doğu'dan Batı'ya Tarih 17 Eylül 2023 116. Bölüm
Osmanlıların Türk ve Dünya Tarihindeki Yeri | Doğu'dan Batı'ya Tarih 11 Eylül 2023 115. Bölüm
Osmanlı'nın Denizcilik Serüveni | Doğu'dan Batı'ya Tarih 01 Temmuz 2023 114. Bölüm
Türk Tarihinin Arkeolojisi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 01 Temmuz 2023 113. Bölüm
İklim, İnsan ve Ortam İlişkisi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 112. Bölüm
Roma İmparatorluğu'nda Din, İnanç ve Savaş | Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 111. Bölüm
Demokrat Parti Dönemi ve 27 Mayıs İhtilali | Doğu'dan Batı'ya Tarih 29 Mayıs 2023 110. Bölüm
İngiliz Casuslarının Osmanlı'yı Yıkma Girişimleri | Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 109. Bölüm
Sultan II. Mahmud ve Osmanlı Modernleşmesi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 108. Bölüm
Osmanlı'da Harita Bilimi I Doğu'dan Batı'ya Tarih 23 Mayıs 2023 107. Bölüm
İslam dünyasında tasavvuf | Doğudan Batıya Tarih 21 Mayıs 2023 102. Bölüm
Osmanlı'da Mimari Ve Estetik | Doğu'dan Batı'ya Tarih 21 Mayıs 2023 103. Bölüm
Asil kanla yazılan Çanakkale Destanı | Doğu'dan Batı'ya Tarih 21 Mayıs 2023 102. Bölüm
Yahudilik ve Hristiyanlık Tarihi - Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 100. Bölüm
Cengiz Han ve Moğollar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 22 Temmuz 2023 99. Bölüm
Asrın Felaketi'nde Yıkılan Tarihi Yapılar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 98. Bölüm
Türkiye Coğrafyasında En Öldürücü ve Yıkıcı Depremler | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 98. Bölüm
Sultan II. Abdülhamid | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 97. Bölüm
Orta Çağ Almanya'sının Tarihi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 96. Bölüm
Roman ve tarih ilişkisi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 92. Bölüm
Hokand şehri nasıl ele geçirildi? | Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 91. Bölüm
Osmanlı'da İmarethaneler | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 88. Bölüm
Edebiyat ve Musikimizin Dilinden Bayramlar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 67. Bölüm
Fatih Sultan Mehmet'in Doğduğu Çevre ve Ailesi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 24 Temmuz 2023 58. Bölüm
Geçmişten Günümüze Çini Sanatı | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 57. Bölüm
Emir Timur ve Devleti | Doğu'dan Batı'ya Tarih 04 Eylül 2023 57. Bölüm
Avrupa'nın Karanlık Devri: Orta Çağ | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 42. Bölüm
Seyyahların Gözüyle Osmanlılar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 41. Bölüm
Selçuklu Mimarisinin En Özgün Eserleri: Hanlar ve Kervansaraylar | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 40. Bölüm
Türk Toplum Hayatında Kadının Yeri ve Önemi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 39. Bölüm
Haçlı Savaşlarının Arka Planı | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 38. Bölüm
Göbeklitepe'nin Gizemi | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 37. Bölüm
Türkistan'dan Anadolu'ya Selçuklu Medeniyeti | Doğu'dan Batı'ya Tarih 17 Aralık 2023 34. Bölüm
Osmanlı'da Kardeş Katli | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 33. Bölüm
Osmanlı'da Kardeş Katli | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 32. Bölüm
Türkçe Şiirin Öncüsü Yunus Emre | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 31. Bölüm
Osmanlı'da Vakıflar ve Vakıf Kültürü | Doğu'dan Batı'ya Tarih 10 Temmuz 2023 30. Bölüm
Osmanlı'da Tekkeler ve Tarikatlar | Doğudan Batıya Tarih 10 Temmuz 2023 29. Bölüm
Ortaçağ Avrupa'sına Dair Yanlış Bilinenler | Doğudan Batıya Tarih 10 Temmuz 2023 28. Bölüm
Osmanlıların Savaşları ve Savaş Hazırlıkları | Doğudan Batıya Tarih 10 Temmuz 2023 27. Bölüm
Tarih ve Kültür Şehri: Tokat | Doğudan Batıya Tarih 10 Temmuz 2023 26. Bölüm
Selçuklu'dan Osmanlı'ya İrfan İklimi | Doğudan Batıya Tarih 10 Temmuz 2023 25. Bölüm
Müze ve Müzecilik | Doğudan Batıya Tarih 10 Temmuz 2023 24. Bölüm
Osmanlı'da Tasavvuf ve Tarikatlar | Doğudan Batıya Tarih 10 Temmuz 2023 23. Bölüm
Sultan 3. Murad Devri ve Osmanlı Kültür Tarihi | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 21. Bölüm
Malazgirt Savaşı ve Sonrası | Doğudan Batıya Tarih 24 Temmuz 2023 20. Bölüm
950. Yılında Malazgirt Savaşı ve Selçuklular | Doğudan Batıya Tarih 24 Temmuz 2023 19. Bölüm
Selçuklularda Şehir ve Medeniyet | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 18. Bölüm
Selçuklu Sanatı ve Selçuklu Arkeolojisi | Doğudan Batıya Tarih 09 Haziran 2023 17. Bölüm
Gürcülerin, Bizanslıların ve Süryanilerin Gözüyle "Selçuklular" | Doğu'dan Batı'ya Tarih 09 Haziran 2023 16. Bölüm
Türk-İslam Medeniyeti I Doğudan Batıya Tarih 04 Eylül 2023 15. Bölüm
Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihi Kaynaklar I Doğudan Batıya Tarih 04 Eylül 2023 14. Bölüm
Şair Padişahlar ve Şiirleri I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 13. Bölüm
Osmanlı'nın Yıkılış Süreci ve Cumhuriyetin İlk Yılları I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 12. Bölüm
Osmanlı'nın Son Yüzyılı I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 11. Bölüm
İslam Düşünce Tarihinde Devlet Anlayışı I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 10. Bölüm
Kültürler ve Medeniyetler Şehri İstanbul I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 9. Bölüm
Türk Tarihinde Ordu ve Savaş Stratejileri I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 8. Bölüm
İstanbul'un Fethi I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 7. Bölüm
Celaleddin Harezmşah I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 6. Bölüm
Osmanlı'da Bayramlar I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 5. Bölüm
Türkistan Tarihi ve Medeniyeti I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 3. Bölüm
Türklerin İslam İle Tanışması I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 2. Bölüm
Bilinmeyen Yönleriyle Selçuklu Tarihi I Doğudan Batıya Tarih 09 Temmuz 2023 1. Bölüm

Korku Edebiyatının Tarihi | Doğu'dan Batı'ya Tarih

Bu bölümde Tarihçi - Yazar Mehmet Berk Yaltırık ile korku edebiyatının tarihi konuşuldu.

Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle... Doğu'dan Batı'ya Tarih programına bu hafta Tarihçi - Yazar Mehmet Berk Yaltırık misafir oldu.

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

01:34 Korku edebiyatının tarihi

08:32 Korku insanlara niçin bu kadar cazip geliyor?

22:01 Korku kültürümüzde sözlü ve görsel kaynaklar neler?

25:10 Korku edebiyatının ilk örnekleri neden Batı'da ortaya çıktı?

29:20 Türk kültüründe korku ögeleri

33:23 Batı'daki korku edebiyatının ilk figürleri

35:47 Drakula romanının korku edebiyatındaki yeri

36:58 Drakula'nın Osmanlı tarihindeki Kazıklı Voyvoda ile ilgisi ne?

43:30 Korku edebiyatının tarihi

46:59 Baykuş neden uğursuz olarak görülüyor?

01:08:35 Batı ve Doğu'da korku figürleri farklı mı?

01:11:54 Halk anlatılarında ve şehir efsanelerinde korku?

01:13:21 Osmanlı, Avrupa'da cadı avına çıktı mı?

01:20:41 Divan edebiyatında ve minyatürlerde "korku"

01:32:00 Türk halk kültüründeki korku unsurları

01:34:36 "Kara kedi" neden uğursuz sayılıyor?

01:40:19 Türk edebiyatında korkunun yeri

01:44:35 Günümüzde Türk korku edebiyatı

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