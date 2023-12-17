Korku Edebiyatının Tarihi | Doğu'dan Batı'ya Tarih
Bu bölümde Tarihçi - Yazar Mehmet Berk Yaltırık ile korku edebiyatının tarihi konuşuldu.
Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" sizlerle... Doğu'dan Batı'ya Tarih programına bu hafta Tarihçi - Yazar Mehmet Berk Yaltırık misafir oldu.
00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih
01:34 Korku edebiyatının tarihi
08:32 Korku insanlara niçin bu kadar cazip geliyor?
22:01 Korku kültürümüzde sözlü ve görsel kaynaklar neler?
25:10 Korku edebiyatının ilk örnekleri neden Batı'da ortaya çıktı?
29:20 Türk kültüründe korku ögeleri
33:23 Batı'daki korku edebiyatının ilk figürleri
35:47 Drakula romanının korku edebiyatındaki yeri
36:58 Drakula'nın Osmanlı tarihindeki Kazıklı Voyvoda ile ilgisi ne?
43:30 Korku edebiyatının tarihi
46:59 Baykuş neden uğursuz olarak görülüyor?
01:08:35 Batı ve Doğu'da korku figürleri farklı mı?
01:11:54 Halk anlatılarında ve şehir efsanelerinde korku?
01:13:21 Osmanlı, Avrupa'da cadı avına çıktı mı?
01:20:41 Divan edebiyatında ve minyatürlerde "korku"
01:32:00 Türk halk kültüründeki korku unsurları
01:34:36 "Kara kedi" neden uğursuz sayılıyor?
01:40:19 Türk edebiyatında korkunun yeri
01:44:35 Günümüzde Türk korku edebiyatı